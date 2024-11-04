台灣金聯施俊吉稱擋人財路被趕走 蘇治芬：莫須有影射

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（中央社記者張璦台北4日電）台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉將於本週卸任，他今天表示，任內期間雖遇疫情以及平均地權條例等修法，使不動產經營環境艱困，台灣金聯資產總額仍增加約23%；談及卸任原因，施俊吉認為，因為他處理雲林萬有紙廠土地標售一案，「我合理懷疑我擋人財路，所以被趕走」。

前雲林縣長、前民進黨立委蘇治芬於臉書表示，台灣金聯的人事安排，她是看媒體報導才知道，與其莫須有的影射，不如光明正大，「北港萬有紙廠和台金聯一案，我有的是幫紙廠員工爭取遣、離職金等等，何時跟你關照或干涉過土地拍賣一事」。

財政部表示，關於雲林萬有紙廠標售案，一定是依照台灣金聯公司的程序合法合規進行，台灣金聯董事會也會落實監督。

台灣金聯資產管理公司將於6日舉行董事會，外傳董事長施俊吉將卸下職務，交棒給前雲林縣政府農業處處長呂政璋，對此財政部僅說，待董事會決議。

施俊吉今天召開記者會說明經營成果。他指出，自2020年5月20日接掌台灣金聯，期間雖逢COVID-19疫情干擾，加上房地合一稅制、平均地權條例等政策修法實施，使不動產經營環境艱困，但2020年至2024年第3季，台灣金聯資產總額增加新台幣47.86億元、成長幅度約23.34%，且每年預算達成率皆超過100%。

不過施俊吉談到卸任原因，他認為，雲林北港工業園區（原萬有紙廠）標售案為導火線，「我合理懷疑我擋人財路，所以被趕走」，也向財政部表達一個請求，不要對他羅織罪名。

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施俊吉表示，台灣金聯2023年10月17日辦理第一次公開標售此案，公告底價33.8億元，平均每坪底價落在7、8萬元左右，但標售期間適逢大選，時任民進黨立委蘇治芬集結民眾召開協調會，發表此案甲種工業區開發恐造成環境汙染的言論，當眾要求在變更為乙種工業區前停止標售，原擬投標的企業退卻，最終未投標。

後來台灣金聯辦理第2次公開標售，施俊吉指出，投標出價13.08億元，換算每坪僅2.88萬元，金額甚至低於此案成本，因而流標，「流標2次，我想原來要阻礙你投標，大概已經非常高興了，他想你會調低價格」。（編輯：潘羿菁）1131104