台灣金聯：土地未運用有原因 駁斥養地炒房說

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（中央社記者謝方娪台北29日電）媒體報導，具公股色彩的台灣金聯近年大舉在南台灣與建商競標土地，得標後不開發，養放數年再加價轉售給建商賺價差。台灣金聯今天澄清，絕不炒作房價也未曾炒作土地，土地未運用是前期作業尚未完成，並非養地。

壹蘋新聞網今天報導，台灣金聯近年大舉在南台灣與建商競標土地，得標後土地不開發，養放數年再加價轉售給建商賺價差。台灣金聯今天晚間發布6大澄清，駁斥養地炒房說。

第一，公司購入及出售土地均循市場機制，若有獲利，依法繳納各項稅費，獲利分回股東，等於上繳獲利給公家，並無炒作房產行為。

第二，公司土地均是經政府機關公開標售取得，未曾向私人購地購屋，報導所稱土地即是向高雄市政府標購取得。

第三，公司對於所取得土地，均以能否有效開發為後續考量，不貿然行事；若能與鄰地整合，擴大基地以利規劃，即會努力整合。

台灣金聯舉例，先前取得台北市龍江路176坪土地後，與鄰地85坪整地合建，擴大土地基地至261坪，得以設計更宜居與有益市容的建築。

台灣金聯進一步指出，這項工程歷經3年整合，現在剛開始興建，顯示土地未運用，未必是養地不動，而是前期作業尚未完成。

第四，台灣金聯說明，媒體報導所稱土地出售，均是以不公開底價對不特定多數人公開標售，得標價格由市場決定，且公司並未公開底價，避免以高於當時市價的底價哄抬地價，且得標人是基於各方因素考量後出價競標，屬私人及市場行為，公司無權干涉。

第五，台灣金聯強調，公司為泛公股事業機構，有年度預算規範，獲利須繳庫，為保護國家資產，不曾也不得賤賣公司財產，報導所稱土地是買方基於市場機制提出的競標價，公司自不能降價出售。

台灣金聯表示，營業獲利與政策任務必須兼籌並顧，台灣金聯雖為公股事業，但沒有政府奧援，也非獨占事業，每年若有獲利，即會將盈餘繳交國庫。

第六，台灣金聯說明，一向照顧弱勢族群、不炒作房產，為照顧有購屋需求的民眾，台灣金聯推出低於市價的平價住宅已長達14年，不計利潤微薄，公司絕不炒作房價。（編輯：張均懋）1130229