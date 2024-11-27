12強台灣隊返台采盟員工蹭合照 交長：勢必裁罰、要求桃機檢討

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（中央社記者余曉涵台北27日電）12強棒球賽台灣隊奪冠，但在返台接機活動時，出現采盟免稅店員工遭指蹭合照亂象。交通部長陳世凱說，已要求桃機檢討外，這樣不良的行為「勢必要裁罰」。

台灣隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，25日晚間搭機返台，采盟免稅店遭指控「搶C位蹭合照」，把球員晾在後方引發砲轟。采盟免稅店董事長古素琴昨天鞠躬致歉，將主動聯繫表達歉意。

不少立委今天在立法院交通委員會仍關注後續檢討問題，國民黨立委林沛祥指出，采盟主賓不分，且明顯公器私用。民主進步黨立委林俊憲也指出，按照桃機工作證管理規定，從事與職務不符活動，造成不良後果者，領桃機工作證者可以暫停使用1個月到3個月。

交通部長陳世凱強調，國家運動員不應該被廠商或商業公司當做宣傳工具跟道具，這是國家喜事，不應該變成采盟宣傳工具，已經要求桃機檢討。

陳世凱說，目前了解采盟照相的過程中在管制區，未經過桃機公司同意就上前拍照跟拉布條宣傳，非常不妥，有要求桃機檢討且不得再犯，未來不得再有類似事情發生。

陳世凱指出，接機事件是管制區混亂，管制區外看起來還可以，桃機都有配合體育署進行路線規劃，但場內不應該發生，未來要怎麼防範都要進行檢討外，針對采盟是否要裁罰也要檢討，有需要就裁罰，要讓商業公司知道，未經允許是需要懲罰的。

陳世凱強調，一定要追究責任並裁罰，應該在店門口歡迎即可，這樣不良行為勢必要裁罰。

桃園機場則補充，昨天已經行文采盟書面告誡。（編輯：李亨山）1131127