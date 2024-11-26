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總統憶10年前與林昱珉結緣 期許在大聯盟發光發熱

2024/11/26 18:59（11/26 19:39 更新）
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總統賴清德26日在總統府接見「2024年世界棒球12強賽代表隊」，投手林昱珉（站者）被點名起立接受表揚。中央社記者徐肇昌攝 113年11月26日
總統賴清德26日在總統府接見「2024年世界棒球12強賽代表隊」，投手林昱珉（站者）被點名起立接受表揚。中央社記者徐肇昌攝 113年11月26日
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北26日電）2024年世界棒球12強賽台灣隊奪冠，總統賴清德今天接見台灣隊，特別點名投手林昱珉說，10年前林昱珉打U12時，他擔任台南市長，有歡迎過林昱珉，替林昱珉加油，他希望林昱珉能夠在美國大聯盟發光發熱，為國爭光。

有網友在社群平台Threads貼文，10年前曾拍過林昱珉，還意外找到一張當年台南市長與「小玉米」擊掌的照片，沒想到一位成為現任國家元首，另一位成為國家隊王牌投手。

據指出，2015年，第3屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽在台南舉辦。林昱珉當時是台東縣新生國小少棒隊，入選台灣U12少棒代表隊，賴清德時任台南市長，曾經在台南主場為林昱珉加油，等於10年前就結緣。

賴總統在2015年7月臉書也曾發文「爭奪少棒最高榮譽，世界盃少棒，台南開打」，為小球員們加油。

賴總統今天在總統府接見12強賽奪冠的台灣隊，他特別點名問林昱珉，「不知道你還記不記得，10年前你打U12的時候我當台南市長有歡迎過你，替你加油，我待會會送你照片」，台下的林昱珉則頻頻點頭。

賴總統接著對林昱珉說，「我希望你能夠像王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步，有一點不要跟他學習，不要受傷」，大家都對林昱珉期待很深，希望林昱珉能夠在美國大聯盟發光發熱，持續為國爭光。（編輯：謝佳珍）1131126

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