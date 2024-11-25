台灣12強奪冠 林昱珉：小國也能成為世界冠軍
2024/11/25 19:38（11/25 19:52 更新）
（中央社東京25日綜合外電報導）世界12強棒球賽台灣隊昨晚打敗強敵日本隊奪冠技驚四座，賽後先發4局無失分的旅美左投林昱珉受訪時以流利英文表示：「我們不只是一個普通的小國家，小國家可以成為世界冠軍。」
昨天12強（12 Premier）冠軍賽，林昱珉先發4局只被敲1安無失分飆3個三振，壓制日本隊強大打線，表現亮眼。
賽後他接受MLB Network的記者莫洛西（Jon Morosi）訪問，談到這面金牌對於台灣棒球的影響，林昱珉以流利英文答覆：「改變了很多事。現在每個台灣球員，無論是年輕後進還是老將，都知道我們也可以成為冠軍。我們不只是一個普通的小國家，小國家可以成為世界冠軍。」
這次征戰12強的台灣隊，除了效力美職體系的林昱珉和林家正，其餘由中華職棒的各隊菁英組成，不過兩人在對日本的冠軍賽發揮不可抹滅的貢獻，尤其林昱珉的優質先發，使台灣隊猶如吃下定心丸。
林家正則是5局上率先開轟，一支中間方向的陽春全壘打替台灣隊首開紀錄，把壓力倒給地主日本，接著隊長陳傑憲跟進3分全壘打，更是重挫日本隊士氣，最終台灣隊以4比零揚威東京巨蛋。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1131125
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