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500元鈔票換台灣英雄？陳傑憲笑稱以後不用千元鈔

2024/11/26 17:42（11/26 18:09 更新）
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台灣隊勇奪世界12強棒球賽歷史性的冠軍，25日晚間搭機返台，台灣隊長陳傑憲抵達桃園機場後，和交通部觀光署喔熊組長同框。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月25日
台灣隊勇奪世界12強棒球賽歷史性的冠軍，25日晚間搭機返台，台灣隊長陳傑憲抵達桃園機場後，和交通部觀光署喔熊組長同框。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月25日
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（中央社記者黎建忠台北26日電）台灣棒球代表隊拿下世界12強賽冠軍，傳出政府有意將新台幣500元鈔票圖案改為台灣棒球英雄，「台灣隊長」陳傑憲對此笑說：「那我以後可能都不會用千元鈔，只會用500元鈔票。」

陳傑憲今天出席行政院舉行的返國餐會，他在接受媒體訪問時表示，聽到500元鈔票圖案可以換人，真的非常開心，這個意義很不一樣，「由我們呈現出來的精神讓大家看到，只不過這樣以後我的錢可能都不會有千元了，全都是500元」。

陳傑憲提到，在日本奪冠的時候，大家都覺得很不真實，但回到台灣後，一切就變得很真實，球迷的加油、球迷的歡呼、球迷的接機，真的很謝謝全台灣的人民，「這也是我第1次回到台灣下飛機這麼擠」。

談到昨天接機的混亂，陳傑憲表示，「這次老婆和小孩到日本幫我加油，剛好又打出好成績，所以大家都想共襄盛舉；但在當下那個狀態（接機），我只想先保護好老婆和小孩的安全，所以才想說一定要先把他們安頓好，我才能安心接受大家的熱情和祝賀」。

陳傑憲強調，這次比賽一開始大家都不關注，到後來成績越來越好，Team Taiwan才逐漸被重視，「大家都問我為何在場上還笑得出來，我只想跟大家說，單純就是自信，棒球是很結果論的運動，不可能每一場都好，但我笑得出來，就表示真的很喜歡這項運動」。（編輯：張雅淨）1131126

#日本
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#陳傑憲
#棒球12強賽
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