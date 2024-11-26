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12強賽林家正潘傑楷受傷 醫：無大礙

2024/11/26 13:51（11/26 14:55 更新）
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世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋登場，台灣隊潘傑楷（中）7局上半撲壘時手部疑似與壘包擦撞受傷，神色難受，隨後在總教練曾豪駒（左）等人陪同下離場。 中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋登場，台灣隊潘傑楷（中）7局上半撲壘時手部疑似與壘包擦撞受傷，神色難受，隨後在總教練曾豪駒（左）等人陪同下離場。 中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者曾以寧台北26日電）世界12強棒球賽冠軍賽台日大戰，主戰捕手林家正上場打擊時被球打到，潘傑楷則撲壘造成小指脫臼。新光醫院骨科主任釋高上表示，2人傷勢已無大礙。

2024世界棒球12強賽落幕，中華隊以4比0完封日本隊勇奪冠軍，但林家正在8局上打席2好球1壞球時，揮棒手被球打到傷退，首次披台灣戰袍的潘傑楷，則在7局上因奮力頭部撲壘導致左手小指脫臼。

新光醫院今天發布新聞稿表示，兩名選手今天早上赴新光醫院接受骨科主任釋高上的詳細檢查。釋高上告訴中央社記者，林家正與潘傑楷的傷勢經醫師診斷，所幸兩人在賽中的關節損傷已無大礙。

新光醫院表示，林家正與潘傑楷在檢查後表示，感謝民眾的關心，強調接下來的訓練與比賽中，也會繼續保持最佳狀態，繼續為國家和團隊爭取更多榮耀。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，由衷感謝台灣選手在世界舞台上為國爭光，選手們努力和拚搏的精神，是台灣人的驕傲。新光醫院也會繼續為選手們提供專業的醫療支持，成為他們的強而有力的後盾。（編輯：李亨山）1131126

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