12強奪冠團結台灣 蔡其昌哽咽：去立院像兩個世界

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（中央社記者葉素萍台北26日電）世界12強棒球賽，台灣隊奪冠。中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌今天出席餐會時表示，早上去立法院時心情很複雜，好像兩個世界，比賽沒有政黨之分，沒有顏色，運動團結國家。蔡其昌當場哽咽落淚，台下球員對他大喊加油。

行政院長卓榮泰中午宴請台灣英雄，蔡其昌出席世界12強棒球賽代表隊返國餐會。

蔡其昌致詞指出，去年經典賽過程不錯但成績不理想，當時是他人生第一次當領隊，他將和選手、教練相處時聽到的訊息，告訴體育署長鄭世忠，也做了國家一級賽事精進計畫，感謝體育署提供經費，讓情蒐小組常態化，這1年來情蒐小組日夜布局，甚至到海外情蒐，整合運動科學數據，很多選手告訴他跟媒體，情蒐幫助很大。

蔡其昌提到，跟澳洲隊比賽的時候因為對方一直換投手，所以「恰恰」彭政閔把情蒐資料拿到場上跟選手討論，還被網友做了梗圖說在點飲料。

蔡其昌說明，國家隊常態化要有更往前進一步的計畫，別人為什麼那麼厲害，因為是公司化，台灣要走什麼路大家可以集思廣益，但一定要一步步往前推進。

蔡其昌感謝教育部次長張廖萬堅，他解釋，一開始找球員跟教練團時，很多人都不看好甚至還唱衰，但張廖萬堅從比賽第1天開始就都在他旁邊看完9局才回家，到東京也一樣，「如果官員都這麼投入、這麼愛棒球，我們真的是很有希望」。

蔡其昌也提及巨蛋經驗，他談及，在球場營運設施投入上，去年開始球場改善計畫獲得行政院好幾億元經費的支持，但這些支持對台灣做為職業運動，站上世界第一的國際舞台，還有很大的改善空間。

蔡其昌希望行政院幫忙，無論是中部跟南部在爭取的巨蛋，或者是現有球場的改善，這都是選手跟球迷需要的。

最後，蔡其昌感性說到，比賽很精彩，剛才看完比賽影片，他瞬間還不太能回到現場，早上去立法院心情很複雜，覺得很像兩個世界，國際比賽場合台灣沒有什麼政黨之分，也沒有顏色。蔡其昌說到這裡，一度哽咽，說不出話來，台下球員對他大喊「會長加油」。

蔡其昌強調，不管怎麼樣，這個運動團結了這個國家，這個榮耀是現場所有的人帶給台灣，真的很感謝所有台灣隊成員，「因為大家，我們可以做得到」。蔡其昌致完詞回到座位，拿起餐巾頻拭淚。（編輯：張若瑤）1131126