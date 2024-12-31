賴總統允諾讓台灣隊登500元紙鈔 央行：審慎規劃

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）總統賴清德今天允諾，未來將推出12強紀念幣，12強冠軍隊成員也可望登上500元紙鈔。央行對此表示，將審慎規劃，但並未進一步透露相關時程。

賴總統今天出席「冠軍之路特展」開幕記者會時允諾，世界12強棒球賽台灣隊球員們的努力會在台灣紙幣上呈現，原本面額500元紙鈔是南王國小少棒隊，他指出，「少棒隊長大了，我會讓這個事情付諸實現」。

另外，賴總統透露會先出紀念幣，「我一定說到做到」。

央行對此表示，正在審慎規劃，有具體結果會向外界報告。

由於央行鑄幣的製造排程費時較長，至少需要半年，加上發行後的民眾熱度是否還在有待商榷，導致央行先前對於紀念幣態度保守。

不過賴總統今天已作出承諾，央行迅速應對，表示正審慎規劃。

外界關切新台幣鈔券改版成本較高，央行數年前，曾經回應立委辦公室詢問關於新台幣一次性改版的經費成本，根據當時發行情形，500元鈔票的發行張數約2億張，印製成本新台幣6.66億元。

央行並未回應改版所需經費，僅表示，未來有具體成果時，會再對外報告。（編輯：楊蘭軒）1131231