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12強冠軍之路特展開幕 賴總統允諾讓台灣隊登500元紙鈔
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12強冠軍之路特展開幕 賴總統允諾讓台灣隊登500元紙鈔

2024/12/31 15:16（12/31 16:50 更新）
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總統賴清德（左2）31日出席12強棒球賽「冠軍之路特展」開幕記者會，中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左1）、總教練曾豪駒（右2）及中華民國棒球協會常務理事高人傑（右1）也一同參與。（中華職棒提供）
總統賴清德（左2）31日出席12強棒球賽「冠軍之路特展」開幕記者會，中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左1）、總教練曾豪駒（右2）及中華民國棒球協會常務理事高人傑（右1）也一同參與。（中華職棒提供）
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（中央社記者楊啟芳台北31日電）世界12強棒球賽「冠軍之路特展」將於明天開展，今天舉行開幕記者會，總統賴清德特別到場，身為棒球迷的賴總統說，球員用球技在國際詮釋台灣精神，允諾會推出12強500元紙鈔。

世界12強棒球賽台灣隊勇奪世界第一榮耀，為了讓大家回味台灣隊冠軍之路，明年1月1日起將於國立台灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，把台灣隊的點點滴滴公開展示給大家欣賞。

賴總統今天出席開幕記者會時表示，「今天非常榮幸能夠跟大家一起出席特展記者會，再次感謝國家代表隊爭取國家光榮。」賴總統透露，這次出訪3個邦交國時，所到之處很多美國僑胞都以球員的表現為榮，「以球技在國際上詮釋台灣精神，身為總統與有榮焉。」

這次展出重點之一是重達12公斤的獎盃，賴總統表示，「終於摸到獎盃，有觸電的感覺，大家一定要來參觀這場展覽，非常難得。」賴總統指出，感謝中職會長蔡其昌、棒協理事長辜仲諒一起舉辦這次展覽，「讓大家了解冠軍之路何其不容易，非常希望參展的民眾可以看到選手的不容易、背後的辛苦。」

總統賴清德（前右）與中職會長蔡其昌（前左）一同觀賞展覽。（中華職棒提供）
總統賴清德（前右）與中職會長蔡其昌（前左）一同觀賞展覽。（中華職棒提供）

12強冠軍棒球隊有望出現在500元紙鈔上，賴總統今天允諾，球員們的努力會出現在台灣錢幣上面，原本500元紙鈔是南王國小少棒隊，他指出，「少棒隊長大了，我會讓這個事情付諸實現。」另外，賴總統透露會先出紀念幣，「我一定說到做到。」

賴總統也感性提到，「我有一個特別感受，我一直認為有人、有土地，就會有歷史，有自己的歷史就有自己的故事、可以唱自己的歌。台灣的精神是2300萬人在這塊土地上，各行各業盡心盡力付出得到不同成就，累積匯聚就是台灣精神。」（編輯：張雅淨）1131231

影片來源：CPBL 中華職棒
世界12強棒球賽「冠軍之路特展」展出台灣隊長陳傑憲與球員潘傑楷的實戰球衣。（中華職棒提供）
世界12強棒球賽「冠軍之路特展」展出台灣隊長陳傑憲與球員潘傑楷的實戰球衣。（中華職棒提供）
世界12強棒球賽台灣隊球員曾頌恩（左）、江國豪（中）也出席「冠軍之路特展」開幕記者會。（中華職棒提供）
世界12強棒球賽台灣隊球員曾頌恩（左）、江國豪（中）也出席「冠軍之路特展」開幕記者會。（中華職棒提供）
#12強
#賴總統
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