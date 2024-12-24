世界12強冠軍之路特展明年元旦開跑 冠軍金盃、實戰球衣都將展出

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）世界12強棒球賽台灣隊奪下冠軍，中職今天發布新聞稿宣布，2025年元旦將在國立台灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，展示包括冠軍金盃、獎牌等。

中華職棒今天發布新聞稿表示，屬於全台灣的榮耀即將開展，世界棒球12強賽台灣隊勇奪冠軍，冠軍之路走來不易，每個環節都成為這趟旅程的重要回憶。冠軍之路背後有許多故事，為讓球迷一同回憶美好旅程，這次特別集合台灣隊相關物品，藉由展覽方式將台灣隊的回憶展示給大家。

中職攜手中華棒協、文化總會、台北市政府體育局，將在2025年元旦於國立台灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，公開展示包括冠軍金盃、獎牌、關鍵比賽球，歡迎全台球迷一起到特展回味冠軍之旅。

「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」預計開放至明年3月2日止，台灣博物館旁原為建於1907年的新公園棒球場，是台灣第一座棒球場，此次特別將展覽辦在台灣博物館別具意義。

冠軍之路特展近50件展品，包括12強冠軍金盃、獎牌、9名擊出全壘打球員的球棒、東京巨蛋冠軍戰壘包、台灣隊實戰球衣及球具，另外也將公開展示其他應援小物，包括666骰子、感謝小卡等。

此次展覽為讓球迷共享榮耀，特別復刻一座冠軍獎盃供球迷拍照，模擬選手高舉獎盃的時刻，告訴世界：「台灣最強！台灣尚勇！」

中華職棒會長蔡其昌和知名球評曾文誠也特別為此次展覽錄製語音，希望大家在兩人的語音引言中開啟冠軍之路回憶旅程。此次特展僅收取場館清潔費新台幣30元，票券特別設計出共6款，分別印有多位台灣隊球員。

中職力邀球迷2025年元旦一起到台灣博物館參觀，冠軍之路特展結束後，金盃將與6球團安排至各地球場巡迴展出，與全國人民共享榮耀。（編輯：張雅淨）1131224