台灣隊世界12強賽奪冠 台南獎金總額加碼至580萬元

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（中央社記者張榮祥台南3日電）台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」今天下午登場，台南市長黃偉哲宣布加碼教練、防護員及訓練員獎金，發放獎金總額從480萬元增至580萬元。

「台灣英雄IN台南-棒球英雄遊行」車隊今天下午4時許從台南市永華市政中心出發，途經建平路、永華路、夏林路，健康路到台南市立棒球場，再舉辦台灣棒球英雄球星見面會，球迷情緒高漲，現場幾乎陷入瘋狂。

黃偉哲原在臉書（Facebook）宣布，凡設籍台南市統一獅隊球員發放新台幣100萬元獎金，非在籍統一獅球員30萬元獎金，且感謝教練團運籌帷幄，所有台南市籍或統一獅教練都可獲得30萬元獎金。

不過，黃偉哲今天在現場再宣布獎金加碼，教練陳江和、王建民、林岳平、高志綱各30萬元獎金增至50萬元，訓練員吳瑀政、防護員余婉綾各發放10萬元。

在籍的陳傑憲、林安可、潘傑楷等3人各100萬元獎金，非在籍的郭俊麟、邱智呈各30萬元獎金不變。（編輯：龍柏安）1131203