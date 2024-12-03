12強賽奪冠悍將發獎金 3球員1教練各100萬元

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職富邦悍將今天發布新聞稿，世界12強棒球賽台灣奪冠，悍將頒發總獎金新台幣460萬元給為國爭光的富邦成員，3名球員和打擊教練高國輝各獲頒100萬元獎金。

悍將今天發布新聞稿表示，今年世界12強棒球賽台灣締造史上最佳成績，成功奪得冠軍、帶回榮耀，悍將頒發獎金給為國爭光的成員，悍將球員投手張奕、江國豪、捕手戴培峰以及打擊教練高國輝各獲頒100萬元，防護員林家儀與訓練員高挺耀各30萬元，感謝悍將成員的努力付出與精彩表現。

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悍將投手張奕連兩屆代表台灣打12強賽，本屆5場中繼出賽，共投8局無失分、奪下3勝，在冠軍戰中繼3局完美凍結日本隊攻勢，精彩表現令人印象深刻。被日媒稱作「萬能右腕」的江國豪，不僅在預賽中對美國拿下歷史性的勝投，對日本兩場登板投5.1局無失分。捕手戴培峰繳出4支安打，預賽對日本開轟。

悍將新聞稿也提到，英雄身後的後勤團隊更是功不可沒，幫助球員訓練及調整的打擊教練高國輝，以及辛勤忙碌的防護員林家儀、訓練員高挺耀，也同樣都是本屆賽事台灣能順利奪冠的關鍵人物。（編輯：張雅淨）1131203