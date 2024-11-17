12強賽3戰4轟都是驚喜 高國輝：期待每天都有新英雄

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊3戰得9分其中8分都是全壘打，陳晨威、陳傑憲、江坤宇、戴培峰開轟。打擊教練高國輝直言，每轟都是驚喜，想在國際賽開轟不容易，期待今天有新英雄站出來。

世界12強棒球賽台灣隊前3戰打完得分幾乎都靠全壘打，首戰對韓國陳晨威滿貫砲、陳傑憲2分砲，對多明尼加江坤宇陽春砲，昨天對日本則是戴培峰陽春砲，3戰得9分，僅對多明尼加的第2分是靠著林立高飛犧牲打拿下。

台灣隊打擊教練高國輝表示，比賽就是這樣，沒辦法預測戰況，只能提醒球員場上確實打到球，情蒐也會提供一些建議。每名球員都很認真在場上表現，不去談誰特別好、誰狀況不好，每場都有不同英雄站出來，也希望今天會有新的英雄挺身而出。

從去年世界棒球經典賽到今年12強賽，台灣在打擊發揮表現不遜色，高國輝表示，這與中職整體強度慢慢提升有很大關係，好的洋投加入中職賽季，刺激打者進步成長，也會反映在國際賽的表現上，這是正向循環。

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經過整年的賽季，有些球員還有打季後賽，身體難免有疲勞，被問起怎麼協助球員調整，高國輝表示，有跟總教練曾豪駒和另一名打擊教練彭政閔討論，讓球員照著各自習慣方式調整，也收到不錯的成效。

被問起此次目前為止4發全壘打，有沒有哪轟最驚喜，高國輝笑說，「對我而言每支都很驚喜」，想在國際賽開轟並不容易，也提到自己是首度以教練身分加入國家隊，看到球員在場上有好表現很有成就感，比自己表現好更開心。（編輯：張雅淨）1131117