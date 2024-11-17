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棒球12強賽圖文直播》陳晨威林立2局上接連安打 台灣2比0領先澳洲
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12強賽台澳戰先發打序曾頌恩回第4棒 曾總讚隊長陳傑憲稱職

2024/11/17 17:35（11/17 18:08 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊16日晚間預賽在台北大巨蛋迎戰日本隊，2局下，台灣打者曾頌恩敲安上壘。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
世界12強棒球賽台灣隊16日晚間預賽在台北大巨蛋迎戰日本隊，2局下，台灣打者曾頌恩敲安上壘。中央社記者張新偉攝 113年11月16日
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（中央社記者謝靜雯台北17日電）世界12強棒球賽台灣隊今晚迎戰澳洲隊先發打序微調，昨天敲出首安的曾頌恩再度扛4棒；台灣隊總教練曾豪駒表示，主要希望讓前後棒次串聯更好，製造更多得分，並稱讚隊長陳傑憲扮演稱職角色。

世界12強棒球賽台灣隊今晚與澳洲比賽攸關晉級，台灣隊打序前3棒不變，依序為陳晨威守左外野、打1棒，2棒林立守右外野，陳傑憲扛3棒、守中外野，曾頌恩昨天對日本比賽2局下敲出安打，為個人賽會首安，今天扛4棒、指定打擊。

今天台灣隊5棒為三壘手潘傑楷，6棒朱育賢守一壘，李凱威先發扛7棒、守二壘，捕手林家正打8棒，9棒為游擊手江坤宇，先發投手為國際賽資歷豐富的郭俊麟。

台灣隊總教練曾豪駒表示，打序前後有些微調，希望打線串聯效果更好；談起目前為止前3戰打完敲出4轟的人，都不是印象中的「重砲」，曾豪駒認為，短期盃賽總是會發生讓人意想不到的事情，球員們有專注做好該做的事情，也展現出好的一面。

至於前3戰打擊狀況穩定發揮的「台灣隊長」陳傑憲，曾豪駒稱讚陳傑憲無論場上表現、場下帶動氣氛都做得很好，都將教練團賦予的任務完成，希望可以延續下去。（編輯：張雅淨）1131117

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