12強賽台灣惜敗日本 曾豪駒：面對強敵選手沒退縮

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界12強棒球賽台灣隊今天以1比3不敵日本隊，目前戰績2勝1敗。賽後總教練曾豪駒表示，沒有辦法在主場奪勝很可惜，勝敗都由教練承擔，但也稱讚選手面對強敵沒有退縮。

台灣隊今天在前半段以0比3落後，不過後續登板的後援投手都沒有掉分，把分數凍結住；戴培峰7局下轟出陽春全壘打，最終以1比3不敵日本隊。目前台灣隊在預賽戰績2勝1敗、暫排第2名，日本隊則是3勝暫居第1。

曾豪駒賽後表示，在全場球迷加油之下沒有奪下勝利，實在很可惜，「當然結果不好，勝敗由教練來承擔。」不過曾豪駒也強調，今天面對日本武士隊這樣的強隊，「我們並沒有退縮，球員勇於去面對這樣的強隊，這對於我們選手都是經驗，希望未來再次對決可以打出精彩球賽。」

今天台灣推出6名投手登板，先發投手陳柏清退場後，黃恩賜、王志煊、江國豪都是首度登板，接著換上莊昕諺、陳冠偉。談到投手調度，曾豪駒說：「今天在設定上希望柏清先發時可以幫球隊製造多一點出局數，有狀況時停損在2、3分內。」

曾豪駒提到，後面每個投手都希望他們在有效球數裡面製造出局數，「整體看起來都有把狀況安定下來。」被問到9上2出局後為何還換陳冠偉登板，曾豪駒說明，莊昕諺的狀況很平穩，但從今天開始是3連戰，「希望他保有最好的投球能量。」

陳柏清今天投3.1局，被敲2支安打，投3次保送、1次三振，失3分含2分責失，他說：「謝謝總教練排我這場先發，自己表現覺得不如預期，對總教練感到抱歉，希望下次可以再討回來。」

陳柏清也提到，自己在第1局有點緊張，但第2局後就用平常心面對，積極進攻好球帶。（編輯：龍柏安）1131116