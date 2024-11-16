12強賽黃恩賜初登板意義重大 還原三振森下翔太策略

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）世界12強棒球賽台灣隊投手黃恩賜今天對日本中繼登板，5局上三振日本隊4棒森下翔太，雖然搖了幾次頭但最後照著捕手林家正配球飆K，中繼1.1局無失分，披上國家隊戰袍登板直言意義重大。

12強棒球賽台灣隊今天與日本隊交手，先發投手陳柏清投到4局上1人出局後挨轟退場，黃恩賜接手中繼，為此次賽會首度亮相，黃恩賜登板先接連被敲2支安打，但接著製造滾地球出局、讓打者敲出外野高飛球出局穩守。

黃恩賜5局上續投，1人出局三振日本隊4棒森下翔太後退場，總計投1.1局被敲出2支安打、無失分，球隊以1比3吞敗，黃恩賜無關勝敗。

黃恩賜表示，今天登板興奮大於緊張，3局就開始在牛棚熱身感覺是亢奮的，但真正踏上投手丘很緊張，捕手林家正給很大的信心，一直鼓勵他不要緊張，「他說我的直球不好打、不要害怕，攻擊打者，日本隊沒有打很好。」

面對日本中心棒次森下翔太，黃恩賜表示，那個打席其實搖了很多次頭，因為對想要做的東西滿有自信，但也許跟情蒐資料不一樣，捕手林家正也很有自信，最後選擇相信林家正、也得到好的結果。

黃恩賜表示，和林家正算是第2次搭配，林家正給投手群的安定感很大，策略也非常好，讓投手群可以專注當下發揮，今天策略上照著捕手配球，全力丟到他要的位置。

首度披上一級國際賽戰袍，今天初登板，黃恩賜直言意義很大，經歷傷勢再回到場上，感謝教練團信任，也感謝滿場球迷給溫暖的感覺。（編輯：張雅淨）1131116