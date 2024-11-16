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棒球12強圖文直播》戴培峰開轟取台灣寶貴1分 日本僅敲6安仍守住勝利
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12強戴培峰開轟成空響 台灣1比3不敵日本吞敗

2024/11/16 21:44
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界12強棒球賽台灣隊今天在台北大巨蛋迎戰日本，日本靠著源田壯亮開轟在內，攻下3分，台灣打線則被封鎖了大半場比賽，僅靠著戴培峰敲陽春砲得分，終場以1比3吞下首敗。

日本在1局上就有分數進帳，首名打者桑原將志靠著台灣隊守備失誤上壘，接著先發投手陳柏清出現保送，森下翔太再擊出高飛犧牲打攻下1分；3局上坂倉將吾選到保送後，辰己涼介敲出深遠飛球，左外野手陳晨威奮力追球，撞到全壘打牆沒能接到，形成1打點二壘安打。

4局上日本隊的源田壯亮轟出陽春砲，也將台灣隊先發投手陳柏清打退場；接著黃恩賜接替登板，雖被敲出2支一壘安打，不過最後守住危機，沒有擴大失分。

台灣隊打線被日本先發投手才木浩人封鎖，7局下戴培峰從北山亘基手中轟出陽春全壘打、追回1分。不過後面台灣隊沒有辦法再攻下分數，最終以1比3不敵日本隊，目前戰績2勝1敗，日本隊則是3勝0敗。

陳柏清用58球投3.1局，被敲2支安打，投3次保送、1次三振，失3分含2分責失；接著黃恩賜投1.1局、王志煊投0.1局，都沒有掉分。

第4任投手江國豪後援投2.2局無失分，8局上2出局後莊昕諺也拆彈成功，總計投1局也沒掉分；最後陳冠偉雖遇到危機，但靠著中外野手陳傑憲美技接殺化解。

日本隊先發投手才木浩人此戰用83球投5.2局，僅被台灣隊擊出3支安打，他另送出2次保送、5次三振，沒有失分，奪下勝投。

這場台日大戰門票全數完售，最後共有3萬4882名觀眾進場為台灣隊加油。（編輯：龍柏安）1131116

陳柏清
12強賽戴培峰開轟追分 台灣1比3不敵日本吞首敗12強賽5局中場台灣0比3日本 陳柏清先發3.1局退場
戴培峰
12強台日大戰 7局下戴培峰敲陽春砲追回1分古林睿煬戴培峰獲中職最佳9人 昔日投捕搭檔再合體
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