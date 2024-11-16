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12強棒球賽台日大戰3.3萬人大巨蛋觀戰 陳柏清先發抗日

2024/11/16 09:57（11/16 10:28 更新）
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12強棒球賽台灣隊16日力抗日本隊，台灣派陳柏清（左）先發，對上日本隊先發投手才木浩人（右）。（左圖為中央社檔案照片，右圖為共同社）
12強棒球賽台灣隊16日力抗日本隊，台灣派陳柏清（左）先發，對上日本隊先發投手才木浩人（右）。（左圖為中央社檔案照片，右圖為共同社）
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）世界12強棒球賽台灣隊今天要在台北大巨蛋力抗日本隊，目前都2勝0敗的2隊直接強碰，已確定3.3萬人滿場觀戰。台灣隊先發投手推奇兵陳柏清，對上日本隊先發投手才木浩人。

台灣隊在預賽前2場分別以6比3擊退韓國隊、2比1力克多明尼加隊，與日本並列預賽B組第1。

台灣隊打線2場共3轟，分別由陳晨威、陳傑憲及江坤宇敲出，都非重砲型選手，連日本隊總教練井端弘和都直言，這次台灣隊與過去印象不太一樣。不過，台灣隊第4棒分別由林安可、曾頌恩扛下，安打還沒開張，晚間能否發揮也是關鍵。

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊小將26歲陳柏清去年就打過亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊，今年新軍雄鷹首個一軍球季，陳柏清就成為陣中最穩定先發土投，先發18場（出賽19場）、投球局數102局僅次於隊友江承諺，有5場出賽投滿7局。

另一方面，日職阪神虎隊強投才木浩人本季出賽25場、投167.2局，拿下13勝3敗、防禦率僅1.83，有157公里火球。

雖要面對滿場3.3萬人台灣球迷，才木浩人受訪時直接「嗆聲」，要讓現場氣氛安靜下來。

目前預賽B組其他球隊戰況分別為澳洲隊1勝1敗、韓國及多明尼加1勝2敗、古巴隊0勝2敗，除台北大巨蛋台日大戰，天母棒球場將分別由澳洲交手古巴、多明尼加對戰韓國。（編輯：李明宗）1131116

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12強棒球賽台日大戰 奇兵陳柏清先發對決才木浩人
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