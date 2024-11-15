棒球12強賽日本6比3擊退韓國 牧秀悟逆轉安、森下翔太開轟
2024/11/15 22:00（11/15 22:26 更新）
（中央社記者楊啟芳台北15日電）世界12強棒球賽今天在台北大巨蛋上演日韓大戰，吸引超過2萬名觀眾進場，日本靠著牧秀悟敲逆轉2打點安打及森下翔太轟2分砲，最終以6比3擊退韓國，目前預賽台、日皆為2勝。
今天在台北大巨蛋雖然沒有地主台灣隊的比賽，不過日本、韓國「世仇對決」仍吸引2萬多人進場觀看，雙方壁壘分明的應援也相當吸睛。此外，這場比賽來了多名日本傳奇球星，包括松坂大輔、上原浩治、佐佐木主浩等人。
韓國隊在2局上率先展開攻勢，朴東原敲二壘安打後，李主形、洪昌基接連敲安打，攻下1分；2局下日本隊則是靠著森下翔太、栗原陵矢敲安打後，紅林弘太郎再敲安打帶有2分打點，超前比分。
韓國隊朴東原在4局上轟出追平陽春砲，5局上尹棟熙代打敲出1打點二壘安打，韓國要回3比2領先；不過5局下韓國投手郭道奎控球失準，出現2次四壞球、1次觸身球保送，接著牧秀悟從李映河手中敲出安打，送回2分逆轉。
日本隊的森下翔太在7局下一棒轟出2分砲，拉開差距，終場日本隊就以6比3擊退韓國隊，目前預賽B組台灣與日本都是2勝0敗，韓國則是1勝2敗。
日本先發投手高橋宏斗投4局，被敲出7支安打，沒有出現保送，飆出8次三振，失掉2分；接著隅田知一郎中繼投3局，被敲3支安打失1分，送出6次三振；之後藤平尚真更是連飆3次三振，最後大勢投1局無失分，投手群聯手賞給韓國17次三振。（編輯：唐聲揚）1131115
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