棒球12強賽日本6比3擊退韓國 牧秀悟逆轉安、森下翔太開轟

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）世界12強棒球賽今天在台北大巨蛋上演日韓大戰，吸引超過2萬名觀眾進場，日本靠著牧秀悟敲逆轉2打點安打及森下翔太轟2分砲，最終以6比3擊退韓國，目前預賽台、日皆為2勝。

今天在台北大巨蛋雖然沒有地主台灣隊的比賽，不過日本、韓國「世仇對決」仍吸引2萬多人進場觀看，雙方壁壘分明的應援也相當吸睛。此外，這場比賽來了多名日本傳奇球星，包括松坂大輔、上原浩治、佐佐木主浩等人。

韓國隊在2局上率先展開攻勢，朴東原敲二壘安打後，李主形、洪昌基接連敲安打，攻下1分；2局下日本隊則是靠著森下翔太、栗原陵矢敲安打後，紅林弘太郎再敲安打帶有2分打點，超前比分。

世界12強棒球賽B組預賽15日在台北大巨蛋上演日韓對決，韓國打者朴東原（中）2局上半敲安上壘，再靠隊友推進成功回到本壘、拿下全隊第一分，在休息區與隊友開心擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

韓國隊朴東原在4局上轟出追平陽春砲，5局上尹棟熙代打敲出1打點二壘安打，韓國要回3比2領先；不過5局下韓國投手郭道奎控球失準，出現2次四壞球、1次觸身球保送，接著牧秀悟從李映河手中敲出安打，送回2分逆轉。

日本隊的森下翔太在7局下一棒轟出2分砲，拉開差距，終場日本隊就以6比3擊退韓國隊，目前預賽B組台灣與日本都是2勝0敗，韓國則是1勝2敗。

日本先發投手高橋宏斗投4局，被敲出7支安打，沒有出現保送，飆出8次三振，失掉2分；接著隅田知一郎中繼投3局，被敲3支安打失1分，送出6次三振；之後藤平尚真更是連飆3次三振，最後大勢投1局無失分，投手群聯手賞給韓國17次三振。（編輯：唐聲揚）1131115

世界12強棒球賽B組預賽15日在台北大巨蛋進行日韓大戰，日本隊投手高橋宏斗（後）先發登板。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

世界12強棒球賽B組預賽15日持續在台北大巨蛋展開，日本隊晚間迎戰韓國隊，韓國派出左投崔丞鎔先發登板。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

日本武士隊挑戰2連霸，在B組預賽15日對決第一屆冠軍、老對手韓國，日本隊先發投手高橋宏斗化解首局一、三壘有人危機後，振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

世界12強棒球賽B組預賽15日晚間在台北大巨蛋上演日韓大戰，2局下，日本隊紅林弘太郎擊出穿越安打，帶有2分打點，率隊逆轉韓國。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

4局上，韓國打者朴東原（中）轟出左外野方向陽春砲，助隊再添分數。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

正在在台北大巨蛋進行的世界12強棒球賽B組預賽15日晚間由日本隊與韓國隊交手，日本退役球星松坂大輔（中）將擔任16日台日大戰球評，15日現身大巨蛋貴賓室關注日韓對決賽況。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

韓國球迷聚集在一壘看台，揮舞國旗為球員加油打氣。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

韓國球迷聚集在一壘看台觀賽，一旁應援團隊帶動加油士氣。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

世界12強棒球賽日本武士隊挑戰2連霸，在B組預賽首場擊敗澳洲隊。比賽場地移師台灣後，15日晚間在台北大巨蛋對上韓國，吸引日韓球迷進場觀看賽事。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

世界12強棒球賽B組預賽15日晚間在台北大巨蛋上演日韓對決，雙方一路緊咬，日本打者牧秀悟（圖）5局下半滿壘時敲出中間方向穿越安打、帶2分打點。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

世界12強棒球賽15日晚間在台北大巨蛋進行的B組預賽上演日韓大戰，日本打者牧秀悟5局敲安，送回壘上隊友森下翔太（後右2）、辰己涼介（後右），助隊超前比分。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

世界12強棒球賽日本武士隊挑戰2連霸，在B組預賽首場擊敗澳洲隊。比賽場地移師台灣後，15日晚間在台北大巨蛋對上韓國，吸引日韓球迷進場觀看賽事。中央社記者張新偉攝 113年11月15日

世界12強棒球賽B組預賽15日在台北大巨蛋進行日韓大戰，日本隊投手高橋宏斗（後）先發登板。中央社記者張新偉攝 113年11月15日