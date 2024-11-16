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12強B組預賽 古巴3分砲逆轉澳洲勝場開張

2024/11/16 15:30（11/16 15:44 更新）
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（中央社台北16日電）2連敗的古巴隊今天在世界12強棒球賽B組預賽對上澳洲，靠德瑞克3局下的逆轉3分砲和牛棚強力壓制，終場4比3擊敗對手，本屆勝場開張也保住晉級一線生機。

比賽於中午12時在台北市天母棒球場舉行，先攻的澳洲1局上靠4支串聯安打得到2分，把只投0.2局的古巴先發年輕左投薩杜伊（Dario Sarduy）打退場；不過古巴1局下也靠3支安打要回1分。

3局下古巴靠保送、內野安打無人出局攻占一、二壘，隨後第2棒右外野手德瑞克（Yadir Drake）一棒3分砲將比分逆轉為4比2；澳洲5局上第3棒游擊手格倫丁寧（Robbie Glendinning）左外野陽春砲，追到只落後1分。

7局上澳洲一度靠對方3個保送擠成滿壘，可惜第7棒霍爾（Alex Hall）的強勁滾地球直朝古巴二壘手而去，沒法成為安打添分。古巴9局上推出效力日職中日龍隊的守護神馬蒂內茲（Raidel Martinez）強力關門，守住古巴本屆賽會首勝。

古巴全場敲出11支安打，澳洲8支，兩隊今天都動用6名投手打車輪戰。兩隊賽後在B組都是1勝2敗。（編輯：陳亦偉）1131116

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