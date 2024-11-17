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12強賽日本7比6險勝古巴 預賽4連勝搶下4強門票

2024/11/17 22:37（11/17 22:53 更新）
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日本隊8局下栗原陵矢左外野高飛犧牲打，五十幡亮汰（中）成功跑回1分，最終以7比6擊敗古巴。（共同社）
日本隊8局下栗原陵矢左外野高飛犧牲打，五十幡亮汰（中）成功跑回1分，最終以7比6擊敗古巴。（共同社）
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（中央社台北17日綜合外電報導）日本隊今天在世界12強棒球賽B組預賽一路領先，但在7局上遭到古巴追平，不過8局下栗原陵矢以高飛犧牲打搶下寶貴的1分，最終7比6退敵，以4勝0負之姿搶下超級循環賽4強門票，古巴則以1勝3負遭到淘汰。

這場比賽在台北市天母棒球場舉行，日本派出左投早川隆久掛帥主投，古巴則由費古雷多（Raymond Figueredo）先發。

2局下，森下翔太因觸身球上一壘，隨後靠著盜壘、暴投及佐野惠太的一壘安打，為日本隊先馳得點。

到了3局下，桑原將志及小園海斗接連擊出安打，辰己涼介被四壞球保送上壘，形成滿壘局面，森下翔太擊出中外野高飛犧牲打，將桑原將志送回本壘，日本再下一城以2比0領先。

4局上古巴反攻，桑托斯（Roel Santos）開局即敲出中外野三壘安打，德瑞克（Yadir Drake）再以左外野一壘安打護送桑托斯回本壘，得分開張。

4局下源田壯亮、佐野惠太接連安打，佐藤都志敲左外野高飛犧牲打，日本以3比1擴大領先。

日本5局下乘勝追擊，辰己涼介開局就藉由安打挺進三壘，在隊友擊出中外野安打後，辰己涼介回到本壘，接著栗原陵矢靠著隊友的犧牲打直奔本壘，日本單局攻得2分，以5比1拉開比分差距。

然而，古巴在6局上吹起反攻號角，德瑞克先以二壘打建功，阿魯耶納（Erisbel Arruebarruena）與蒙卡達（Yoan Moncada）也都以安打為古巴斬獲分數，單局追3分，以4比5緊追。

日本6局下靠滿壘保送攻進障1分後，古巴7局上繼續反攻戲碼，先是桑托斯遭保送，德瑞克再擊出安打，接下來日本投手清水達也暴傳失誤，古巴兩位跑者接連回本壘，追成6比6平手。

從一路領先到被追平的日本隊，8局下拜栗原陵矢左外野高飛犧牲打之賜奪下寶貴的1分，以7比6再度超前。

9局上古巴一度攻占滿壘，不過日本救援投手藤平尚真以再見三振粉碎對手的反攻企圖，終場日本7比6險勝，贏得下一輪超級循環賽的資格。先前A組已確定是由美國與委內瑞拉出線。（譯者：陳正健）1131117

日本救援投手藤平尚真（右）以再見三振粉碎古巴的反攻企圖。（共同社）
日本救援投手藤平尚真（右）以再見三振粉碎古巴的反攻企圖。（共同社）
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