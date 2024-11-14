12強韓國飛球擊牆改判全壘打爭議 蔡其昌：無法申訴已提控訴

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）世界12強棒球賽台灣與韓國隊比賽，韓國隊7局上改判的全壘打，中職會長蔡其昌以領隊身分表示，反覆看畫面是明顯誤判，因為按照規則無法申訴，將提出控訴，但也盼球員不受影響前進東京。

12強台灣隊昨天首戰在台北大巨蛋對上韓國隊，兩隊6局打完台灣隊取得6比2領先，7局上1人出局後，韓國隊打者羅承燁敲出直擊右外野全壘打牆飛球，球彈回場內，一開始判二壘安打，經過重播輔助判決後改判為全壘打，台灣隊多掉1分，終場以6比3搶勝。

影片1分57秒起為韓國2壘打改判為全壘打。（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）影片來源：WBSC

中華職棒會長蔡其昌今天以台灣隊領隊身份出面受訪表示，經過反覆觀看畫面，認為是明顯的誤判，有向大會提出申訴（Appeal），但大會表示，裁判透過重播輔助判決後的結果，不在可以申訴範圍內，因此將改提出控訴（Complaint）。

蔡其昌表示，昨天那球明顯不符合棒球規則中的全壘打，必須要爭取一下、展現立場，但也不希望影響球員後續比賽，目標就是要贏，不用比較得失分，希望贏得最好成績、前進東京。

WBSC表示，昨天是主審啟動主動審視權，WBSC首度在大巨蛋設置鷹眼系統，昨天經過鷹眼判定為全壘打，因此無法提出申訴。（編輯：吳協昌）1131114