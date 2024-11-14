12強曾頌恩對多明尼加扛4棒 心情平靜以團隊優先

（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊今天晚間與多明尼加交手，台灣由「巨蛋王」曾頌恩扛下第4棒，他賽前表示，不會把壓力都放在自己身上，「上場一定要以團隊為優先，盡力把任務完成」。

台灣隊昨天對上韓國隊的賽事，曾頌恩沒有出賽，今天第2戰在台北大巨蛋對上多明尼加，則由曾頌恩扛下第4棒、林安可從板凳出發。曾頌恩有「巨蛋王」之稱，今年中職例行賽在大巨蛋敲出3轟，總冠軍賽也在大巨蛋敲2發全壘打。

談到扛下第4棒的想法，曾頌恩賽前表示，「沒有特別想法，滿平靜的」。 被問到是否會有壓力，曾頌恩說：「我不會把自己看得很重，團隊比較重要，上了場一定要以團隊為優先，盡力把任務完成。」

昨天曾頌恩在場邊觀看比賽，他說：「在下面看時，我們攻擊時（觀眾聲音）比較大聲，打全壘打時全場都在為我們歡呼，感覺都在地震了。」不過他強調，今天自己上去打不會在意歡呼聲，會專注與投手對決。

不過曾頌恩透露，昨天在場邊看隊友吳俊偉很緊張，「他是比較容易把自己搞得很緊張的人，但昨天教練有幫助他做好心理建設，鼓勵他拿出最好武器」。

吳俊偉則提到，昨天在列隊時就緊張，腳、身體都在抖，「沒想過可以對韓國拿到最後出局數，我很珍惜現在擁有的東西」。

另外，曾頌恩與母隊中信兄弟總教練平野惠一近日也有聯繫，曾頌恩說：「他說以不要受傷為前提，因為自己是有一點小小傷勢，希望不要讓傷勢更嚴重，但也要為國家貢獻。」（編輯：唐聲揚）1131114