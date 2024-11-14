12強台灣戰多明尼加 先發打序第4棒改曾頌恩扛

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊今天要在台北大巨蛋與多明尼加交手，推出側投黃子鵬掛帥先發，先發打序則是與昨天台韓戰大致相同，僅第4棒改由「巨蛋王」曾頌恩扛下、林安可沒先發。

台灣隊昨天在首戰以6比3力退韓國隊，今天要與同為1勝的多明尼加隊交手，先發投手為黃子鵬，先發打序則分別為陳晨威（左外野）、林立（右外野）、陳傑憲（中外野）、曾頌恩（指定打擊）、朱育賢（一壘）、潘傑楷（三壘）、林家正（捕手）、李凱威（二壘）、江坤宇（游擊）。

今天台灣隊先發打序僅第4棒從林安可換成曾頌恩，他在中職例行賽面對威能帝共3打數敲出1支安打。賽前台灣隊總教練曾豪駒表示，昨天下場的選手狀況都不錯，有將擊球內容呈現出來，捕手林家正昨天也表現不錯。

至於今天先發投手黃子鵬的狀況，曾豪駒指出，黃子鵬有去觀察對方打線，「相信他會做好準備。」談到多明尼加這支球隊，曾豪駒說：「每個投手球速都滿快、也有力量，球風比較Free，還是要沉著應戰。」

多明尼加今天推出樂天桃猿隊洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發出戰，成為「最熟悉的敵人」，雖然台灣打者對威能帝已經很熟悉，不過曾豪駒強調，比賽還是要看臨場反應，最重要的是下場後要怎麼去應變。（編輯：陳政偉）1131114