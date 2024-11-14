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外媒評12強台灣隊戰力倒數第2 鄭英耀：球是圓的

2024/11/14 09:56（11/14 09:58 更新）
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世界12強棒球賽B組預賽登場，台灣隊13日晚間首戰對上韓國隊，台灣在2局下單局2轟、灌6分奠定勝基，終場順利以6比3奪勝，賽後選手在場中圍圈集氣慶祝。中央社 113年11月13日
世界12強棒球賽B組預賽登場，台灣隊13日晚間首戰對上韓國隊，台灣在2局下單局2轟、灌6分奠定勝基，終場順利以6比3奪勝，賽後選手在場中圍圈集氣慶祝。中央社 113年11月13日
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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部長鄭英耀表示，世界12強棒球賽台灣隊昨天擊敗韓國隊「振奮人心」，並期許今天對多明尼加隊乘勝追擊；至於外國媒體評台灣隊戰力倒數第2，鄭英耀說：「球是圓的。」

他說，每場比賽沒打到最後，都不會知道結果。

台灣隊昨天首戰韓國隊，先發投手林昱珉4.2局失2分好投，台灣隊2局下陳晨威滿貫砲、陳傑憲2分砲，單局6分奠定勝基，以6比3搶下首勝。

鄭英耀上午在立法院接受媒體聯訪表示，台灣隊以2發全壘打得6分，甚至包括滿貫砲，「看了振奮人心。」

他說，對多明尼加隊也要繼續乘勝追擊，雖然對方是來自國外的貴賓，球場外歡迎他們在台灣有美好經驗，但球場上，台灣隊還是一定全力以赴。

鄭英耀表示，參賽隊伍都是世界棒球強國，棒球一直被認為是台灣的國球，期待每代選手都有亮麗表現。台灣人民對台灣隊有高度期待，當然要成為台灣隊後盾。（編輯：李明宗）1131114

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