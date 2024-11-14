備戰12強B組預賽 日本隊與澳洲隊搭機抵台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）世界12強棒球賽13日展開預賽B組賽程，同為B組的日本隊與澳洲隊，今天下午搭機抵達台灣，清宮幸太郎表示，感覺台灣棒球蠻厲害的，抵台後先休息，期待在比賽時能好好發揮。

世界12強棒球賽B組預賽13日在台灣與日本兩地開打，日本隊於主場擊出13支安打，終場9比3擊敗澳洲隊，拿下本屆賽事首勝，為備戰後續賽程，日本隊與澳洲隊今天下午搭機抵台，許多球迷早就準備好簽名版與加油海報前往接機。

對於有媒體詢問球員，對於台灣棒球的印象如何，日本球員清宮幸太郎則表示．感覺台灣的棒球蠻厲害的，在抵達台灣之後會先好好的休息，期待上場時能夠發揮實力。不少台灣球迷早就等候在現場，還有球迷特別從日本提早來台，以行動支持球隊期望能拿下好成績。

根據世界棒壘球總會（WBSC）公布預賽賽程共分為2組，A組是墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、波多黎各隊；台灣隊則與日本、韓國、古巴、多明尼加及澳洲隊為B組，台灣和強敵日本、韓國同組競技，將繼2023年經典賽後，預計將再掀棒球一級賽事熱潮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本隊迎戰澳洲隊取得勝利後，15日在台北大巨蛋與韓國隊交手，16日與地主台灣隊交手；台灣隊首戰擊敗韓國隊後，14日挑戰多明尼加、16日上演備受矚目的「台日大戰」、17日對決澳洲、18日面對古巴，比賽地點皆在台北大巨蛋。

預賽結束後，各組前2名晉級超級循環賽（Super Round），在超級循環賽戰績前2名的球隊晉級冠軍戰、另外2隊爭季軍。超級循環賽將於11月21日至23日在日本東京巨蛋進行，11月24日則是最終獎牌戰。（編輯：張銘坤）1131114

世界12強棒球賽13日在台灣與日本兩地開打，同為B組的澳洲隊14日下午搭機抵達台灣，備戰後續賽程。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月14日

世界12強棒球賽13日展開預賽B組賽程，同為B組的日本隊14日下午搭機抵台，備戰後續賽程。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年11月14日