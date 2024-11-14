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大聯盟464轟退役球星克魯茲來台 曾想到亞洲打球

2024/11/14 18:43（11/14 19:36 更新）
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世界12強棒球賽B組預賽14日晚間將繼續在台北大巨蛋登場，前大聯盟球星克魯茲（Nelson Cruz）（右）這次隨多明尼加隊來台觀賽。圖為克魯茲在場中觀看多明尼加隊賽前練習。中央社記者鄭清元攝　113年11月14日
世界12強棒球賽B組預賽14日晚間將繼續在台北大巨蛋登場，前大聯盟球星克魯茲（Nelson Cruz）（右）這次隨多明尼加隊來台觀賽。圖為克魯茲在場中觀看多明尼加隊賽前練習。中央社記者鄭清元攝　113年11月14日
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（中央社記者謝靜雯台北14日電）在美職大聯盟生涯累積464轟的退役好手克魯茲，此次隨世界12強賽多明尼加隊來台，他記得曾與王建民對戰，而與陳偉殷是多年隊友，透露曾想到亞洲打球，很期待感受今晚比賽熱鬧氣氛。

克魯茲（Nelson Cruz）有19年美職大聯盟資歷，大聯盟生涯留下2055場出賽、2053支安打，包括464發全壘打，打擊率2成74的紀錄。

克魯茲球員退役後協助多明尼加棒協工作，也受聘為美職大聯盟特別顧問，他表示，因為職務關係，致力推廣棒球運動，不僅是台灣、日本等亞洲區域，負責範圍也包含巴西，希望未來國際棒球賽事也都能讓大聯盟球員參賽。

要在大聯盟打拚19年不容易，克魯茲表示，需要做出很多的努力，每天維持訓練，也有必要的犧牲，要了解自己的身體，他自認很重視睡眠和飲食，無論任何環節都有很多付出。

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克魯茲球員生涯雖沒有在國際賽與台灣有對戰經驗，但職業生涯曾對過王建民，並與陳偉殷在巴爾的摩金鶯隊當過隊友，克魯茲稱讚陳偉殷是很好的投手，當時有一起打入季後賽，陳偉殷一直維持穩定表現，在球隊需要他時都能做出貢獻。

克魯茲表示，有透過回顧關注12強賽昨天台灣與韓國隊的比賽，比賽氣氛很熱鬧，也透露曾經期待到亞洲打球，很期待今晚台灣與多明尼加比賽，期待感受滿場球迷的熱鬧。（編輯：陳政偉）1131114

在美職大聯盟生涯累積464轟的退役好手克魯茲（Nelson Cruz）（圖），此次隨世界12強棒球賽多明尼加隊來台，他表示，很期待感受比賽的熱鬧氣氛。中央社記者謝靜雯攝 113年11月14日
在美職大聯盟生涯累積464轟的退役好手克魯茲（Nelson Cruz）（圖），此次隨世界12強棒球賽多明尼加隊來台，他表示，很期待感受比賽的熱鬧氣氛。中央社記者謝靜雯攝 113年11月14日
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