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棒球12強台灣2連勝 網友直呼「我不懂棒球」道歉表瘋傳

2024/11/15 12:10（11/15 12:51 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊14日對上多明尼加，台灣隊投手群聯手封鎖對方打線，終場2比1收下預賽2連勝，球員在場中開心慶祝。中央社記者鄭清元攝　113年11月14日
世界12強棒球賽台灣隊14日對上多明尼加，台灣隊投手群聯手封鎖對方打線，終場2比1收下預賽2連勝，球員在場中開心慶祝。中央社記者鄭清元攝　113年11月14日
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（中央社網站15日電）世界12強棒球賽B組預賽進行中，台灣接連擊敗強敵韓國、多明尼加，拿下2連勝。台灣選手在投、打、跑、守方面都有傑出表現，讓原本不看好台灣隊的大批網友直呼「是我不懂棒球對不起。」先前網友自製的「道歉表產生器」也爆紅，球迷爭相填寫，在社群上掀起一股道歉熱潮。

有網友自製道歉表產生器讓球迷填寫。（圖取自道歉表產生器網頁as10896.github.io/apology-form-generator）
有網友自製道歉表產生器讓球迷填寫。（圖取自道歉表產生器網頁as10896.github.io/apology-form-generator）

棒球12強賽是強度僅次於經典賽的國際一級賽事，原本被寄予厚望的年輕強投徐若熙、古林睿煬因身體因素未能參賽，再加上旅美好手鄭宗哲被列入大聯盟40人名單也無法參加，不僅有外媒評比台灣戰力是本屆倒數第2，許多網友也不看好，賽前台灣隊隊長陳傑憲表示：「反正我相信我的隊友，不管外界怎麼說，會打出一場場感動的比賽。」

13日首戰台韓大戰，台灣隊靠著林昱珉先發好投以及陳晨威、陳傑憲開轟，以6比3大比數擊敗韓國。擊出滿貫砲的陳晨威賽後提到，「我們也許不被看好，但我們很團結。」社群上大批網友開始索取台灣隊、總教練曾豪駒、陳傑憲、潘傑楷等人的道歉表，紛紛稱讚球員的精彩表現，「陳晨威、陳傑憲你們都是大砲」、「潘傑楷開啟6分攻勢、防守穩穩拿下，很棒」。

道歉表示意圖。（圖取自道歉表產生器網頁as10896.github.io/apology-form-generator）
道歉表示意圖。（圖取自道歉表產生器網頁as10896.github.io/apology-form-generator）

第2戰台灣隊與多明尼加隊交手，先發投手黃子鵬6局無安打完美演出，中繼後援的林凱威、陳冠偉、陳冠宇、吳俊偉鐵牛棚壓制對手打線，再加上江坤宇全壘打先馳得點，林立高飛犧牲打送回保險分，台灣隊2比1險勝多明尼加，球迷再度爭相領取道歉表，大讚投手群及捕手林家正扛住壓力，帶來高張力的精采比賽。（編輯：張珈爾）1131115

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