12強賽江坤宇砲轟威能帝 感謝心理老師拉一把

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊「小可愛」江坤宇改當「小可怕」，今天3局上敲出陽春砲帶起氣勢，助隊以2比1擊敗多明尼加，江坤宇感謝心理老師拉一把，也感謝情蒐和教練團的提醒。

12強棒球賽台灣隊游擊手江坤宇昨天對韓國比賽先發打9棒，3打席選到1次保送、沒安打，今天對多明尼加續打9棒，3局上首打席就從多明尼加先發投手威能帝（Pedro Fernandez）手中敲出陽春砲，幫球隊取得領先。

江坤宇表示，能敲出這一轟裡裡外外要感謝的人太多了，也謝謝情蒐團隊提供很仔細的資料，讓球員在賽前都能有很充足的準備，也感謝比賽過程中教練團高國輝、彭政閔、總教練曾豪駒會時刻提醒，給很多攻擊上面的策略，讓他可以更有信心面對每個打席。

威能帝今年效力中華職棒樂天桃猿隊，在中職賽季也投出好成績，江坤宇說，威能帝在中職算是頂尖投手，昨天比賽自己打擊沒貢獻，今天首打席就建功，也感謝心理老師跟他聊了很多，「把我拉了起來」。

江坤宇認為球迷的力量也是關鍵，感謝每場進場加油的球迷，球迷給的能量和動力真的很可怕。（編輯：陳彥鈞）1131114