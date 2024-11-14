12強黃子鵬勝投當英雄 林瀚吳昇峰經驗替情蒐加分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北14日電）低肩側投手黃子鵬5年前沒出賽機會，今天12強賽對多明尼加先發6局無失分、投出代表作也直言蠻感動；黃子鵬感謝情蒐林瀚、吳昇峰，吳昇峰同屬側投，分享經驗造就新一代國際賽英雄。

低肩側投手黃子鵬2019年入選世界12強棒球賽，球隊一路打進東京，但黃子鵬最終沒有出賽機會，直到去年世界棒球經典賽再度披上一級國家隊戰袍，對荷蘭先發2.2局1責失分、奪下勝投。

黃子鵬今天終於踏上12強賽舞台就投出代表作，對多明尼加先發6局沒被敲出安打，投出4次三振、1次保送，無失分，沒讓打者上到得點圈，率隊以2比1搶勝，奪下勝投。

總教練曾豪駒表示，面對高張力比賽（韓國）隔天的那戰，通常都會是艱難的一役，感謝黃子鵬完美演出，也感謝牛棚投手上場有穩定住狀況，才能順利拿下比賽勝利。

黃子鵬直言，要感謝的人很多，集訓期間教練團就有透露可能要面對的隊伍，一直都有準備，很幸運有很多人願意在過程中給很多資訊和信心，也謝謝教練團相信他。

黃子鵬多次感謝情蒐小組，包括同為側投手的吳昇峰，以及國家隊經驗豐富的學長林瀚，情蒐做的很仔細，黃子鵬表示，吳昇峰仍是現役球員，有很多國際賽經驗，取得情報的同時，也會分享應對的方式，知道情蒐小組都忙到很晚、很感謝他們。

吳昇峰國際賽代表作為2018年印尼雅加達亞運壓制韓國隊，成為「抗韓英雄」，上屆12強賽對美國先發也有好投，經驗傳承，也早就新一代的國際賽台灣英雄。

黃子鵬也感謝搭配捕手林家正的引導，臨場反應、比賽解讀很快，給他很大的方向和信心，讓他專注控球、不需要想太多策略。

短期國際賽，黃子鵬表示，每場比賽都當作沒有明天打，至於今天多明尼加的先發投手威能帝（Pedro Fernandez）也是母隊樂天桃猿隊的隊友，賽前兩人有互相傳訊息鼓勵Enjoy the game，希望保持健康、不要受傷。（編輯：陳政偉）1131114