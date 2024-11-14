本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

棒球12強小黑臉變蒼白 吳俊偉飆再見三振直呼緊張

2024/11/14 22:55（11/14 23:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽B組預賽台灣隊14日在台北大巨蛋與多明尼加隊交手，台灣隊投手吳俊偉（圖）9局下登板關門，三振化解三壘有人危機，助隊以2比1贏得比賽。中央社記者鄭清元攝　113年11月14日
世界12強棒球賽B組預賽台灣隊14日在台北大巨蛋與多明尼加隊交手，台灣隊投手吳俊偉（圖）9局下登板關門，三振化解三壘有人危機，助隊以2比1贏得比賽。中央社記者鄭清元攝　113年11月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊今天險勝多明尼加，最後吳俊偉飆出再見三振、守下勝利，賽後隊長陳傑憲爆料，「小黑」緊張到臉色蒼白，吳俊偉也直呼很緊張，很開心最後能守住。

台灣隊今天本來以2比0領先多明尼加，9局下吳俊偉登板，被前2棒敲出安打，加上犧牲短打，一度面臨1出局、二三壘有人危機，接著吳俊偉讓第4棒擊出滾地球出局、失掉1分後，最後對第5棒飆出再見三振，台灣隊以2比1奪下預賽2連勝。

賽後台灣隊長陳傑憲表示，很謝謝吳俊偉最後守下來，看得出來有流淚，「他很緊張，明明就很黑，但臉卻很蒼白，賽前還一直站在櫃子前不知道在幹嘛，但他還是能頂住壓力，真的很謝謝他，這就是運動員，強烈想贏的企圖心。」

不過吳俊偉澄清自己沒有掉淚，「只是最後守住那個打者，就比較激動一點，沒有到泛淚，應該是太開心了。」談到最緊張的時刻，吳俊偉指出是被敲2支安打之後，「我在投球丘上一直跟自己講話，因為我在母隊（中信兄弟）時心理老師有說要跟球講話，說我也相信你（球）。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於最後飆出再見三振的策略，吳俊偉表示，很謝謝捕手林家正的帶領，「比賽結束後他也跟我說，還是相信我的直球。」

最後幫助台灣隊守下勝利，吳俊偉賽後受訪時笑說：「我現在還在那個情境中，講話比較奇怪，頭腦沒辦法想太多。」不過他也感性地說，很高興能為國家盡一份力，「謝謝球迷進場為我們加油，還有電視前面看比賽的球迷，想要成為你們的驕傲。」（編輯：唐聲揚）1131114

世界12強棒球賽B組預賽台灣隊14日晚間以2比1擊敗多明尼加，台灣隊投手吳俊偉（前）9局下登板關門，最終飆出再見三振，順利守成，賽後他在場中吶喊慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝　113年11月14日
世界12強棒球賽B組預賽台灣隊14日晚間以2比1擊敗多明尼加，台灣隊投手吳俊偉（前）9局下登板關門，最終飆出再見三振，順利守成，賽後他在場中吶喊慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝　113年11月14日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：