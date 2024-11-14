棒球12強小黑臉變蒼白 吳俊偉飆再見三振直呼緊張

（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊今天險勝多明尼加，最後吳俊偉飆出再見三振、守下勝利，賽後隊長陳傑憲爆料，「小黑」緊張到臉色蒼白，吳俊偉也直呼很緊張，很開心最後能守住。

台灣隊今天本來以2比0領先多明尼加，9局下吳俊偉登板，被前2棒敲出安打，加上犧牲短打，一度面臨1出局、二三壘有人危機，接著吳俊偉讓第4棒擊出滾地球出局、失掉1分後，最後對第5棒飆出再見三振，台灣隊以2比1奪下預賽2連勝。

賽後台灣隊長陳傑憲表示，很謝謝吳俊偉最後守下來，看得出來有流淚，「他很緊張，明明就很黑，但臉卻很蒼白，賽前還一直站在櫃子前不知道在幹嘛，但他還是能頂住壓力，真的很謝謝他，這就是運動員，強烈想贏的企圖心。」

不過吳俊偉澄清自己沒有掉淚，「只是最後守住那個打者，就比較激動一點，沒有到泛淚，應該是太開心了。」談到最緊張的時刻，吳俊偉指出是被敲2支安打之後，「我在投球丘上一直跟自己講話，因為我在母隊（中信兄弟）時心理老師有說要跟球講話，說我也相信你（球）。」

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至於最後飆出再見三振的策略，吳俊偉表示，很謝謝捕手林家正的帶領，「比賽結束後他也跟我說，還是相信我的直球。」

最後幫助台灣隊守下勝利，吳俊偉賽後受訪時笑說：「我現在還在那個情境中，講話比較奇怪，頭腦沒辦法想太多。」不過他也感性地說，很高興能為國家盡一份力，「謝謝球迷進場為我們加油，還有電視前面看比賽的球迷，想要成為你們的驕傲。」（編輯：唐聲揚）1131114