黃子鵬兩腿「縮起來」抽筋退場 感謝林凱威兼抱歉

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊低肩側投手黃子鵬對多明尼加先發6局，沒被敲安打、無失分，7局走上場感覺兩腿肌肉「縮起來」、抽筋退場，黃子鵬自責直跟接替投手林凱威說謝謝和抱歉，感謝他守成。

12強賽台灣隊預賽第2戰今天與多明尼加交手，台灣隊派出低肩側投手黃子鵬先發，黃子鵬僅在1局下投出保送讓多明尼加打者上到壘包，2到6局沒再讓跑者上壘，總計用66球投6局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，球隊以2比1搶勝，黃子鵬為勝投。

黃子鵬原本7局下還走上投手丘，但突然防護員、教練都上場，之後沒有續投退場，由林凱威接替投球，林凱威投1局被敲1支安打、無失分。

黃子鵬賽後受訪表示，7局上場時突然覺得小腿「縮起來」的感覺，而且是兩隻腳都出現狀況，因為是用腳發力，當下就知道不妙，應該沒辦法繼續投，也直言真的很自責，擔心接替投手沒有充足時間熱身導致受傷，「如果真的是這樣，我就太不負責任了。」

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黃子鵬表示，7局上台灣隊有得分機會但攻勢被瓦解，棒球比賽常常就是這樣，有機會沒得分，下半局氣勢就會跑到對手那方，在那個時機點自己出現狀況退場，接替投手投起來會比較辛苦，「凱威可以守住局面，對球隊幫助很大。」

黃子鵬表示，退場之後也一直跟林凱威抱歉，也謝謝他幫忙守住，即使因為抽筋退場治療，還是一直關注場上狀況、為隊友加油。（編輯：陳政偉）1131114