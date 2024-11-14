棒球12強賽黃子鵬好投江坤宇開轟 台灣奪預賽2連勝[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊今天對上多明尼加，台灣隊投手群聯手封鎖對方打線，黃子鵬主投6局沒有被敲安打，另外江坤宇在3局上就開轟，終場台灣以2比1奪下預賽2連勝。

台灣隊3局上靠著江坤宇從多明尼加先發投手威能帝（Pedro Fernandez）手中轟出陽春全壘打，率先攻下1分。

台灣直到8局上再有分數進帳，江坤宇敲出中間方向深遠飛球，造成對方中外野手接球失誤，接著陳晨威敲出一壘安打，江坤宇可惜在本壘前出局，不過陳晨威靠著趁傳上二壘、再靠著暴投上三壘，最後靠著林立擊出高飛犧牲打跑回1分。雖然9下多明尼加反攻1分，不過台灣隊仍以2比1搶勝。

台灣隊先發投手黃子鵬今天前6局繳出好投，完全沒有被敲出安打，不過在7局下已經上丘準備要續投時，總教練曾豪駒、防護員等人突然上前關心，最後黃子鵬練投之後還是退場，換上林凱威登板。台灣隊初步回報黃子鵬是因腳抽筋退場休息，已接受防護員治療無大礙。

總計黃子鵬此戰用66球含48顆好球，主投6局沒有被敲出安打，投1次保送、4次三振，沒有失分。林凱威在7局下登板後，連續飆出2次三振，雖然被敲出多明尼加首安，不過最後讓下一棒擊出滾地球，沒有掉分。

陳冠偉在8局下接替登板，被敲安打後再被盜上二壘，不過接著送出三振；之後陳冠宇接手，被擊出安打但二壘手岳東華飛撲攔住、沒有穿越到外野，最後陳冠宇連飆出2次三振，順利拆彈化解一、三壘有人危機；9局下終結者吳俊偉一度遇到危機，失掉1分，不過最後飆出三振順利守成。

此戰在台北大巨蛋舉行，共有2萬388名觀眾進場。（編輯：唐聲揚）1131114

世界12強棒球賽台灣隊14日對上多明尼加，台灣隊投手群聯手封鎖對方打線，終場以2比1收下預賽2連勝，球員在場中開心慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月14日

世界12強棒球賽台灣隊14日在台北大巨蛋與多明尼加交手，台灣隊江坤宇（背號90）3局上轟出陽春砲，助隊先馳得點，開心回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社 113年11月14日