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12強賽韓國8比4擊敗古巴 金倒永2轟5打點致勝功臣[影]

2024/11/14 21:25（11/14 21:40 更新）
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金倒永（圖）14日完全展現韓國隊超級新星的實力，在世界12強棒球賽B組預賽擊出含1支滿貫轟在內的雙響砲，總共灌進5分打點，率隊8比4擊倒古巴隊。（韓聯社）
金倒永（圖）14日完全展現韓國隊超級新星的實力，在世界12強棒球賽B組預賽擊出含1支滿貫轟在內的雙響砲，總共灌進5分打點，率隊8比4擊倒古巴隊。（韓聯社）
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（中央社台北14日綜合外電報導）金倒永今天完全展現韓國隊超級新星的實力，在世界12強棒球賽B組預賽擊出含1支滿貫轟在內的雙響砲，總共灌進5分打點，率隊8比4擊倒古巴隊，在昨天敗給台灣隊後取得1勝。

金倒永年僅21歲，鎮守三壘，本季在韓國職棒繳出38轟、40盜，打擊率3成47的超亮眼數據，是韓職史上最年輕的100分打點、100得分達成者，也是起亞虎隊奪冠的功臣。

韓國隊2局下半開啟得分大局，前兩個打者出局後砲轟古巴王牌投手莫伊尼洛（Livan Moinelo），文保景、朴成韓、崔元準連續3支安打，文保景率先跑回1分，接著洪昌基與申珉宰分別因保送及觸身球上壘，將朴成韓擠回本壘再下一城。

輪到第3棒超級新星金倒永上場，一上來就轟出左外野滿貫砲，再灌4分，以6比0遙遙領先。本季日職洋聯防禦率王莫伊尼洛僅投2局就掉6分，被換下場。

古巴5上兩出局後一度攻占滿壘，可惜後繼乏力，無法取分。

韓國隊6下兩出局後，靠著崔元準右外野一壘安打再度得分，以7比0拉大差距。

古巴7局上總算得分開張。首棒打者培瑞斯（Andrys Perez）一壘打上壘，韓國捕手與一壘手接連發生失誤，古巴出現無人出局滿壘大好機會，此局登板的韓國第4任投手李映河先解決下兩棒打者，但被德斯潘耶（Alfredo Despaigne）擊出軟弱滾地安打，讓古巴跑回1分。

第2局開轟的金倒永在7下又炸裂，扛出左外野陽春全壘打，單場第2轟出爐。古巴在第8局由季貝爾（Yoelkis Guibert）和維納勒斯（Rafael Viñales）分別轟出2分砲、陽春彈，追到4比8落後4分。後續兩隊未再得分，韓國以8比4搶下本屆賽事首勝。

金倒永今天4打數3安打繳出猛打賞，其中含2支全壘打，包辦5分打點。

古巴昨天以1比6輸給多明尼加，今天再不敵韓國，預賽連吞2敗。韓國昨天3比6敗給台灣隊，目前戰績1勝1負。（譯者：徐崇哲）1131114

#古巴
#韓國
#世界12強棒球賽
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