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12強賽委內瑞拉率先晉級 11比0扣倒荷蘭

2024/11/15 08:46（11/15 08:58 更新）
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世界12強棒球賽A組預賽，委內瑞拉14日以11比0扣倒荷蘭，率先取得晉級資格。（圖取自x.com/Premier12）
世界12強棒球賽A組預賽，委內瑞拉14日以11比0扣倒荷蘭，率先取得晉級資格。（圖取自x.com/Premier12）
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（中央社墨西哥市14日綜合外電報導）世界12強棒球賽A組預賽即將進入尾聲，最後一天的3場比賽中，委內瑞拉率先以11比0扣倒荷蘭取得晉級資格；至於A組剩下的另1席晉級名額，將由美國、墨西哥、巴拿馬3隊爭取。

委內瑞拉與荷蘭之戰，委內瑞拉今天1局下首打席就有二壘安打的表現，荷蘭先發投手馬帝斯（Shairon Martis）又接連投出觸身與保送，委內瑞拉的亞卓恩薩（Ehire Adrianza）的2分打點二壘安打更讓全隊手握4分領先。

第3局時，委內瑞拉又以羅德里格斯（Herlis Rodriguez）與亞卓恩薩的兩發全壘打配合其他安打拿下分數，全隊又是單局4分入帳，本局結束時委內瑞拉已經以8比0預購晉級門票。曾短暫效命中職統一獅的馬帝斯吃下8分責失，也斷送荷蘭晉級之路。

荷蘭隊面對委內瑞拉先發投手品托（Ricardo Pinto），也就是前樂天桃猿洋投「必贏多」，5局只有3支安打未能拿下任何分數；反觀委內瑞拉在第5局結束時就以10比0大幅領先，終場委內瑞拉以14支安打拿下11分，提前在第7局以11比0結束比賽。

委內瑞拉與荷蘭都已完成12強預賽賽程，前者4勝晉級、後者淘汰。A組今天接下來的另外2場比賽將會決定美國、墨西哥、巴拿馬3隊誰能出線，獲得前進日本參加超級循環賽的最後1張門票。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131115

#委內瑞拉
#荷蘭
#世界12強棒球賽
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