12強賽程A組委內瑞拉2轟力退波多黎各 率先搶下3勝[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市13日綜合外電報導）世界12強棒球賽A組預賽，委內瑞拉今天以5比2擊敗波多黎各率先拿下3勝，距晉級又邁進一步。

委內瑞拉與波多黎各之戰，雙方先發投手都無法壓住陣腳。委內瑞拉投手卡斯蒂約（Max Castillo）才登板就投出2次四壞與1次觸身，對手無人出局就形成滿壘，不過波多黎各最後僅以野手選擇拿下1分。

第2局上，卡斯蒂約又被擊出安打並投出保送，波多黎各再利用委內瑞拉游擊手的失誤拿下第2分。

第2局下，波多黎各先發投手克魯茲（Luis Cruz）同樣失神，先是投出2次保送，不過委內瑞拉掌握機會先打回1分，然後再利用安打與暴投續添分數，本局結束時，委內瑞拉反而是以3比2領先。

委內瑞拉在第4局與第7局分別由卡羅斯．培瑞斯（Carlos Pérez）與赫南．培瑞斯（Hernán Pérez）的陽春砲續添分數，再加上牛棚力守未失，最終是以5比2拿下波多黎各，柏瑞多（Liarvis Breto）投1.2局拿下勝投。

委內瑞拉贏得這場比賽後成為預賽A組第1支拿到3勝的隊伍，波多黎各則是第1支吞下3敗的隊伍。但是A組戰況目前還相當混亂，荷蘭、巴拿馬、美國都已有2勝在手。預賽前2名的隊伍將可進入下一輪的超級循環賽。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1131114