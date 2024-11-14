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棒球12強賽圖文直播》林立高飛犧牲打 台灣2比0領先多明尼加
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棒球12強賽台韓戰慘敗 高永表發文道歉「不會忘記這次比賽」

2024/11/14 20:15（11/14 20:22 更新）
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世界12強棒球賽B組預賽13日在台北大巨蛋由台灣隊與韓國隊交手，韓國側投高永表（圖）先發登板，比賽2局下半挨2轟、丟掉6分。中央社 113年11月13日
世界12強棒球賽B組預賽13日在台北大巨蛋由台灣隊與韓國隊交手，韓國側投高永表（圖）先發登板，比賽2局下半挨2轟、丟掉6分。中央社 113年11月13日
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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國隊13日在世界12強棒球賽中對台灣隊慘敗，先發投手高永表今天在個人部落格發文感謝為韓國隊加油到深夜的球迷，並向球迷及隊員道歉，「我不會忘記這次比賽，以此激勵自己努力成為更好的選手、更好的投手」。

韓國隊13日晚間在世界12強棒球賽B組預賽首戰對上台灣，被選為代表隊「第一人」的高永表肩負眾人期待，表現卻大不如預期，在2局下就被突破，最終個人被5安打、2四壞保送，共丟掉6分，後續雖有得分卻難以扳回頹勢。

韓國隊這天比賽表現被媒體總結為「在2次全壘打下兵敗如山倒的韓國棒球」，首戰就慘輸也讓韓國隊肩上負擔更重，接下來4場比賽必須全勝才有可能晉級。

不容再輸的韓國隊今晚對上古巴的陣容也有所調整，先發投手派出韓職斗山熊王牌郭彬，前一天以代打身分敲出直擊全壘打牆飛球的羅承燁也改為先發上場。

郭彬在韓國職棒本季30場比賽中保有15勝9敗紀錄，防禦率4.24。韓國隊原看準台灣打者面對垂直系變化球應對能力較弱，首戰才派出側投手高永表，但仍吃下敗仗。（編輯：田瑞華）1131114

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