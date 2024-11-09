棒球12強大巨蛋開打 跟經典賽哪裡不同？賽程戰績轉播資訊一次看

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（中央社網站）世界12強棒球賽11月14日在台北大巨蛋展開預賽B組賽程。台灣和強敵日本、韓國同組競技，將繼2023年經典賽後，再掀棒球一級賽事熱潮。經典賽和12強棒球賽有何不同？台灣隊歷年戰績、本屆賽事戰力如何？賽程表、轉播資訊哪裡看？中央社整理懶人包帶你一篇掌握。

12強、經典賽有什麼不同？

由美國職棒大聯盟主導的世界棒球經典賽，因為有大聯盟球星參賽，成為國際棒壇最重要的盛事。但它4年才舉辦一次，世界棒壘球總會（WBSC）希望維繫棒球熱潮，催生2015年開打的「世界棒球12強大賽」（Premier12），以世界排名為參賽資格，同樣開放職業球員參加，同樣每4年舉行一次，但與經典賽交錯，意味著球迷每2年就有經典賽或12強這樣的頂級國際賽可看。

COVID-19疫情攪局，原定2021年開打的經典賽延至2023年，原定2023年舉辦的第3屆12強賽順延至今年。

雖然經典賽、12強同樣都是國際一級賽事，然而12強賽少了大聯盟支持，大聯盟規定40人名單內球員不能打12強賽，也因此大家熟悉的大谷翔平、達比修有等明星球員不會出賽。

台灣為何這麼瘋棒球？

根據體育署2023年調查，棒球僅占台灣運動人口比例的1.2%。然而中華職棒今年重回6隊規模，加上大巨蛋啟用，帶動觀眾進場，360場例行賽平均觀眾數達7684人，中信兄弟主場平均觀眾數破萬，皆創中職開打以來新高，是國內休閒產業重要經濟體。

本屆12強賽台灣隊預賽賽程皆在大巨蛋舉行，內野票價最高3380元，眾所矚目的台韓戰、台日戰門票幾乎完售，可望迎來滿場4萬觀眾。

回顧台灣棒球發展，從三級棒球發展到業餘成棒，再到1990年職業化，台灣棒球累積眾多球迷，也形成特別的文化景觀，連場邊啦啦隊都是焦點。本屆12強賽將由中職6隊各2位啦啦隊成員，加上8位紅運少女組成台灣專屬應援啦啦隊CT AMAZE，展現特殊的「台式應援」文化。

台灣歷屆12強戰績如何？

2015年首屆12強賽，台灣在小組賽未能晉級，以第9名作收。然而林智勝在對戰古巴一役，8局上擊出3分砲助台灣奪勝，一雪2013年經典賽遭古巴「扣倒」的恥辱，還獲得該屆賽會全壘打王，至今仍是球迷心目中的經典。

影片來源：緯來體育台

2019年12強賽台灣在複賽中以7比0大勝韓國隊，是台灣首次在一級國際賽事完封韓國隊，並以1分之差惜敗強敵美國隊，雖然最終台灣無緣4強，以第5名作收，依舊讓國內外球迷見識到台灣棒球實力，也創下歷屆最佳成績。

影片來源：WBSC

本屆賽會台灣有可能再創佳績嗎？根據世界棒壘球總會發布的2024年世界男子棒球排名，台灣靠著少棒、青少棒及青棒等國際賽事進帳積分，與墨西哥並列世界第2，僅次於日本，不過以職業球員層級的國際賽來說，在許多旅外好手回歸母國出賽情況下，再加上日本、韓國職棒的強度高於中華職棒，台灣要晉級本屆12強超級循環賽難度不小，不過球是圓的，短期盃賽台灣仍有機會奮力一搏。

（中央社製圖）

台灣這次選手有哪些人？

本屆12強台灣隊由中職樂天桃園二軍總教練曾豪駒領軍，選入投手13人、捕手3人、內野手7人及外野手5人，隊長由統一獅隊陳傑憲擔任，陣容以中職球員為主，旅外球員僅林昱珉、林家正入選。

去年經典賽拿下A組MVP的張育成、上屆12強拿下明星隊三壘手的王威晨，以及有旅日經驗的吳念庭等國際賽熟面孔因傷缺陣，吳俊偉、陳柏清和邱智呈等人則是首次入選。

投手方面，陳冠宇是唯一連續3屆都有參加的選手，郭俊麟則是時隔8年再度入選12強國家隊，2019年12強賽拿下防禦率王、勝率王等個人獎項的張奕也將再次征戰。另外選入今年中職中繼王王志煊，以及去年經典賽曾披上國家隊戰袍的黃子鵬、陳冠偉。

由於張育成缺陣，林安可、朱育賢及上屆經典賽擊出全壘打的吉力吉撈．鞏冠都被視為可能扛下第4棒的人選。今年奪下中職盜壘王的陳晨威、打擊王林立，和剛在台灣大賽奪下MVP的曾頌恩，皆可望在打線扮演關鍵角色。

（中央社製圖）

本屆賽制是什麼？規則有哪些？

預賽共分A、B兩組，A組有墨西哥、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬、波多黎各，預賽將於11月10日至14日在墨西哥的2座球場舉行。

B組除了台灣，還有日本、韓國、古巴、多明尼加及澳洲隊。B組預賽首戰在11月13日於日本名古屋巨蛋開打，其餘賽程從11月14日至18日移師台灣，在台北大巨蛋及天母棒球場進行。

預賽結束後，各組前2名晉級超級循環賽（Super Round），在超級循環賽戰績前2名的球隊晉級冠軍戰、另外2隊爭季軍。超級循環賽將於11月21日至23日在日本東京巨蛋進行，11月24日則是最終獎牌戰。

提前結束：預賽及季軍賽若5局結束雙方相差15分以上，或7局結束相差10分以上，則提前結束比賽。超級循環賽、決賽無此規定。

延長賽突破僵局制：12強賽沒有和局，每場比賽都要分出勝負。9局結束雙方比分相同則進入延長賽，第10局開始進攻方都將從「沒有人出局1、2壘有人」開始打起，也就是前一局最後上場的兩名棒次（或替補球員）直接站上1、2壘。

重播輔助判決（俗稱挑戰）：每隊每7局有一次挑戰機會，挑戰成功則得以延續，失敗則失去再挑戰的機會。比賽進入延長賽時，每隊各增加一次挑戰判決機會。

12強轉播哪裡看？

2024年12強賽連同預賽、複賽及決賽共有38場比賽，中華電信MOD、愛爾達電視全程轉播，網路、電視直播管道整理如下：

電視-中華電信MOD：愛爾達體育1、2、3、4台（轉播時刻表）

電視-有線電視：緯來體育台（轉播時刻表）、東森新聞台（轉播時刻表）

網路：Hami Video、ELTA.TV

（編輯：黑立安）1131109