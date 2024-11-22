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12強台美戰攻守建功 陳晨威：證明自己沒那麼糟糕[影]

2024/11/22 17:48（11/22 18:03 更新）
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世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第1棒陳晨威（圖）敲出右外野方向三壘安打送回隊友，上壘後向眾人揮手致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第1棒陳晨威（圖）敲出右外野方向三壘安打送回隊友，上壘後向眾人揮手致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣今天擊退美國，陳晨威攻守俱佳，洗刷昨天錯失滿壘機會，他表示，不會再去想昨天不好的結果，但敲出三壘安打建功還是很高興，「證明自己沒有那麼糟糕」。

台灣隊昨天複賽首戰以0比2遭委內瑞拉完封，開路先鋒陳晨威4打數沒有敲安打，其中在5局上滿壘時站著不動遭到三振，在休息室表情相當落寞。台灣隊今天與美國隊交手，4局上林家正、張政禹敲二壘安打得1分後，陳晨威再敲三壘安打，帶有1分打點。

談到昨天滿壘被三振的打席，陳晨威直言，昨天看重播認為是壞球，「但命運交給裁判，如果那顆沒有撿就是保送，是天堂跟地獄的差別」。

不過陳晨威強調，不會再去想昨天不好的結果，今天比賽依然照著自己節奏，設定好要打的球。陳晨威也認為，昨天被拉弓三振並不是很嚴重的問題，「大家怎麼看，那是他們的想法，我們在場上也會有自己的想法，當下設定、決定是那樣，就是自己要去承擔的」。

今天陳晨威仍然擔任開路先鋒，4局上敲三壘安打後、站上三壘的那刻興奮振臂，他表示，「畢竟也想要證明自己沒有那麼糟糕」，能為台灣隊打下分數，心情很好，大家都想為球隊建功，能贏球當然很開心。

除了打擊有建樹，鎮守中外野的陳晨威在7局下也演出美技接殺，一路後退撞到全壘打牆仍順利接殺，他說：「因為國外選手力量比較大，對方又是中心打者，所以理論上都會守得比較深，那一球站位也有比較深，才有機會可以追得到。」（編輯：唐聲揚）1131122

世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊球員陳晨威（圖）在7局下守住外野飛球，奮力長傳不讓對手有追分機會。中央社記者鄭清元攝　113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊球員陳晨威（圖）在7局下守住外野飛球，奮力長傳不讓對手有追分機會。中央社記者鄭清元攝　113年11月22日
#陳晨威
#12強
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