12強台美戰攻守建功 陳晨威：證明自己沒那麼糟糕[影]
2024/11/22 17:48（11/22 18:03 更新）
（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣今天擊退美國，陳晨威攻守俱佳，洗刷昨天錯失滿壘機會，他表示，不會再去想昨天不好的結果，但敲出三壘安打建功還是很高興，「證明自己沒有那麼糟糕」。
台灣隊昨天複賽首戰以0比2遭委內瑞拉完封，開路先鋒陳晨威4打數沒有敲安打，其中在5局上滿壘時站著不動遭到三振，在休息室表情相當落寞。台灣隊今天與美國隊交手，4局上林家正、張政禹敲二壘安打得1分後，陳晨威再敲三壘安打，帶有1分打點。
談到昨天滿壘被三振的打席，陳晨威直言，昨天看重播認為是壞球，「但命運交給裁判，如果那顆沒有撿就是保送，是天堂跟地獄的差別」。
不過陳晨威強調，不會再去想昨天不好的結果，今天比賽依然照著自己節奏，設定好要打的球。陳晨威也認為，昨天被拉弓三振並不是很嚴重的問題，「大家怎麼看，那是他們的想法，我們在場上也會有自己的想法，當下設定、決定是那樣，就是自己要去承擔的」。
今天陳晨威仍然擔任開路先鋒，4局上敲三壘安打後、站上三壘的那刻興奮振臂，他表示，「畢竟也想要證明自己沒有那麼糟糕」，能為台灣隊打下分數，心情很好，大家都想為球隊建功，能贏球當然很開心。
除了打擊有建樹，鎮守中外野的陳晨威在7局下也演出美技接殺，一路後退撞到全壘打牆仍順利接殺，他說：「因為國外選手力量比較大，對方又是中心打者，所以理論上都會守得比較深，那一球站位也有比較深，才有機會可以追得到。」（編輯：唐聲揚）1131122
延伸閱讀棒球12強大巨蛋開打 跟經典賽哪裡不同？賽程戰績轉播資訊一次看江坤宇12強賽敲關鍵清壘安打 直呼「屬於全台灣人的感動」12強賽陳傑憲被觸身球打傷腳 若狀況允許仍想繼續下場張政禹12強賽先發三壘、打擊建功 賽後喊盼為台灣貢獻小小心力潘傑楷12強賽後喊「我是來自台灣的潘選手」 直呼沒想過在東蛋開轟12強台灣睽違21年國際賽擊退美國 曾豪駒：我們在爭取自己的歷史
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
12強賽陳傑憲被觸身球打傷腳 若狀況允許仍想繼續下場