12強賽陳傑憲被觸身球打傷腳 若狀況允許仍想繼續下場

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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲今天被觸身球砸中腳、提前退場休息，他賽後表示，被打到當下很痛，有麻麻的感覺，不過經過治療走路已經沒問題，若可以的話明天想繼續下場。

12強台灣隊今天與美國隊交手的賽事，隊長陳傑憲依舊維持火燙打擊，1局上就敲出安打，不過3局上被觸身球砸到腳，雖然沒有馬上退場，不過仍在5局下退場休息。根據台灣隊回報，經超音波檢查有瘀腫狀況，隨隊醫師將持續觀察狀況。

賽後陳傑憲表示，被觸身球打到當下很痛，在跑壘時覺得麻麻的、不舒服，「一開始想說先撐撐看，可是守備時發現跑起來感覺有點不一樣，就滿不舒服的」。經過檢查、治療後，陳傑憲指出，現在走路沒問題，「但還是有腫脹的感覺，就看明天的狀況，如果明天可以當然一定會想上場」。

談到今天團隊打擊有效串聯，對美國打下8分，陳傑憲指出，今天陣容有變化，很感謝頂替上來的選手，「有些選手可能狀況沒那麼好，但都打出好成績，我覺得這就是團隊力量，因為棒球不是單靠幾個人，是靠著大家的力量去創造出來的」。

看到隊友們的表現，陳傑憲也直呼很感動，「在場下看很激動，謝謝選手們的努力，後面還有2場比賽，希望我們趁著這個氣勢，贏下比賽」。（編輯：陳政偉）1131122