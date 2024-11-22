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棒球12強複賽圖文直播 台灣4局上打擊串聯 2比0領先美國
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棒球12強複賽台美大戰 「台灣隊加油」響徹東京巨蛋

2024/11/22 11:53（11/22 12:26 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊進入複賽，第2場22日在東京巨蛋對決美國隊，東京是大晴天，台灣球迷比天氣更加熱情，人數也比昨天更多，球迷特製巨幅國旗，應援台灣隊。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月22日
世界12強棒球賽台灣隊進入複賽，第2場22日在東京巨蛋對決美國隊，東京是大晴天，台灣球迷比天氣更加熱情，人數也比昨天更多，球迷特製巨幅國旗，應援台灣隊。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月22日
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（中央社記者戴雅真東京22日專電）世界12強棒球賽台灣隊複賽第2場今天在東京巨蛋對決美國隊，台灣球迷比東京的大晴天更加熱情，人數也比昨天更多。有球迷自備國旗到現場發放，呼喊「台灣隊加油」的聲音此起彼落，球迷也號召在球場內集合，共同呼喊口號，聲音響徹東京巨蛋。

東京巨蛋周邊上午有球迷自備240支國旗到現場發放，數分鐘就被搶光。有球迷今天才趕到東京看球，自備多面國旗，雖然台灣隊昨天開局不利，但看到美國隊昨天被日本隊9比1擊敗，「對台灣隊很有信心」。現場也有喜歡台灣的日本球迷自製手幅，來到現場替台灣隊加油。

球迷從台灣帶來特製的大尺寸國旗，今天再次展開在東京巨蛋前合影，吸引比昨天更多台灣人加入，呼喊口號，場面十分熱烈。

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中華職棒會長蔡其昌受訪時表示，有許多中職啦啦隊成員放下在台灣手上的通告，自費來日本應援，讓他感覺中職真的是一個溫暖的大家庭，他也要謝謝很多台灣球迷朋友，「大家用各式各樣的方式登陸東京」，相當令人感動。有人到日本其他城市，再想辦法來到東京，真的要感謝這麼多人替台灣隊加油。

他也說，台灣的教練團真的很用心，球員不論大家對他們的看好度，都是拼盡全力想要贏下勝利，來報答球迷的應援。昨天台灣隊的安打數不比對方少，鐵牛棚也還是鐵牛棚，但球運不好，很可惜沒辦法串連得分，今天一定要從美國手上討回來，球迷也要用應援聲，讓台灣球員感覺東京巨蛋和在台北大巨蛋一樣。（編輯：高照芬）1131122

世界12強棒球賽台灣隊複賽，第2場22日在東京巨蛋對決美國隊，多名中職啦啦隊自費到東京應援，中職會長蔡其昌（中）與林倪安（左1）、樂天女孩嘎琳（右1）、樂天應援團長Rina（右2）、味全龍小龍女賴可（左2）合影。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月22日
世界12強棒球賽台灣隊複賽，第2場22日在東京巨蛋對決美國隊，多名中職啦啦隊自費到東京應援，中職會長蔡其昌（中）與林倪安（左1）、樂天女孩嘎琳（右1）、樂天應援團長Rina（右2）、味全龍小龍女賴可（左2）合影。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽，台灣隊第2場22日在東京巨蛋對決美國隊，有喜歡台灣的日本球迷自製手幅，來到現場替台灣隊加油。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽，台灣隊第2場22日在東京巨蛋對決美國隊，有喜歡台灣的日本球迷自製手幅，來到現場替台灣隊加油。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月22日
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