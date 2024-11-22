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潘傑楷12強記者會強調胸前Taiwan 愛台灣表現獲讚

2024/11/22 21:12（11/22 21:35 更新）
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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽台灣隊潘傑楷今天繳出優異表現，賽後出席官方記者會時更是大方秀出胸前Taiwan字樣，並說出「我是來自台灣的潘選手」，為了不讓證件遮到Taiwan，後來更是索性將證件拿掉。

台灣隊今天與美國隊交手的賽事，潘傑楷2打數敲出2支安打，包含1發陽春砲，還選到3次保送，上壘率百分百，最終台灣隊也以8比2獲勝。賽後潘傑楷與總教練曾豪駒一起出席官方記者會，自我介紹時說道，「大家好，我是來自台灣的潘選手，能夠代表台灣打出全壘打，心情是非常開心的。」

今天在記者會潘傑楷是身穿Taiwan字樣的帽T，而非CT帽T（Chinese Taipei），其實背後有小故事，根據中職工作人員透露，潘傑楷在參加記者會前，還特意問，「我可以穿Taiwan的球衣出席賽後記者會嗎？」代表潘傑楷強烈想穿Taiwan帽T的想法。

雖然在記者會上官方主持人只能稱台灣隊為中華台北隊，不過潘傑楷也有貼心小舉動，一開始他戴著識別證件入座，但因為證件稍微遮住Taiwan字樣，後來潘傑楷乾脆將證件拿掉，還用手勢特別強調胸前的Taiwan。

另外，潘傑楷在記者會上講「我是來自台灣的潘選手」時，後續撥髮的動作也引起球迷討論，許多球迷都紛紛稱讚他讓世界看見台灣。（編輯：謝雅竹）1131122

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