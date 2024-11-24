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東京巨蛋大螢幕秀繁體字 台灣隊應援被讚有禮貌

2024/11/24 11:13（11/24 11:34 更新）
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世界12強棒球賽複賽台灣隊23日晚間在東京巨蛋與日本隊交手，東京巨蛋內坐滿觀賽球迷。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日晚間在東京巨蛋與日本隊交手，東京巨蛋內坐滿觀賽球迷。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
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（中央社記者戴雅真東京24日專電）世界12強棒球賽台灣隊昨天晚間對決日本隊，比賽至晚上10時台灣隊加油的喇叭聲戛然而止，改以掌聲助威，令日本網友大讚「真有禮貌」。另東京巨蛋球場大螢幕也特意使用繁體字標示「感謝滿場觀眾」。

日媒THE ANSWER報導，當時台灣隊兩人出局無人上壘，江坤宇站上打席時時間正好到晚上10時，台灣隊的喇叭聲、戰鼓聲立刻靜音，圓滑地轉換成掌聲和吶喊聲助威。緊接著，江坤宇擊出了一支右外野方向的強勁飛球，引起觀眾席一陣騷動，可惜最終仍被接殺。

注意到這一幕的日本球迷在社群網站X紛紛稱讚說，「台灣隊的應援團在22時俐落地停止演奏，改為Acapella（純人聲），真的很棒」、「22時過後，台灣隊的應援團停止了演奏，真有禮貌」、「在沒有樂器的情況下繼續加油，他們也遵守規則了」，對台灣球迷的高素質滿口稱讚。

此外，也有網友才理解，「啊，原來22時之後不能演奏樂器啊」、「在7局下正在追分的時候停止演奏樂器，真的是很新鮮」。

當時也有台灣網友注意到現場的樂聲變成人聲，紛紛詢問，「怎麼變成了Acapella」，才被科普了東京巨蛋的應援規則。

此外，昨天晚間的比賽吸引4萬1674名觀眾入場，讓東京巨蛋達成少見的進場人數紀錄。比賽期間，球場的大螢幕上顯示了「満員御礼」的字樣、英語的「THANK YOU FOR COMING」，同時也特意使用繁體字標示「感謝滿場觀眾」。

對此，日本球迷也在網路上稱讚東京巨蛋，「用繁體字表述，真是貼心」，更有評論說，「台灣和日本的加油聲都很響亮，比賽氣氛真熱烈」、「不愧是國際比賽，觀眾爆滿！」。（編輯：唐佩君）1131124

23日晚間的棒球12強比賽吸引4萬1674名觀眾入場。比賽期間，球場的大螢幕上顯示了「満員御礼」的字樣、英語的「THANK YOU FOR COMING」，同時也特意使用繁體字標示「感謝滿場觀眾」。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月24日
23日晚間的棒球12強比賽吸引4萬1674名觀眾入場。比賽期間，球場的大螢幕上顯示了「満員御礼」的字樣、英語的「THANK YOU FOR COMING」，同時也特意使用繁體字標示「感謝滿場觀眾」。中央社記者戴雅真東京攝 113年11月24日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋與日本隊交手，有球迷帶著字卡紙板為台灣隊加油。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋與日本隊交手，有球迷帶著字卡紙板為台灣隊加油。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
影片來源：WBSC
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