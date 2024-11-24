12強賽台灣隊長陳傑憲對日韓開轟 超猛打擊率獲MVP
2024/11/24 21:33（11/24 21:48 更新）
（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲在今天台日大戰中敲出3分全壘打，幫助台灣以4比0擊敗日本、奪下世界第1榮耀，賽後冠軍頒獎時大會宣布陳傑憲為本次12強賽最有價值球員（MVP）。
陳傑憲本屆賽會24個打數打出15支安打，打擊率達到6成25，預賽面對韓國擊出2分砲，今天冠軍戰面對日本，更是打出驚天3分砲，幫助台灣奪下歷史性的第一冠。（編輯：龍柏安）1121124
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