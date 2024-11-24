12強賽台灣隊長陳傑憲對日韓開轟 超猛打擊率獲MVP

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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲在今天台日大戰中敲出3分全壘打，幫助台灣以4比0擊敗日本、奪下世界第1榮耀，賽後冠軍頒獎時大會宣布陳傑憲為本次12強賽最有價值球員（MVP）。

陳傑憲本屆賽會24個打數打出15支安打，打擊率達到6成25，預賽面對韓國擊出2分砲，今天冠軍戰面對日本，更是打出驚天3分砲，幫助台灣奪下歷史性的第一冠。（編輯：龍柏安）1121124

世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間於東京巨蛋上演台日對決，5局上半台灣進攻，隊長陳傑憲氣勢旺，一棒敲出3分全壘打，幫助球隊拉開領先差距，跑壘時興奮吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊爭冠，5局在台灣隊林家正打出陽春砲後，隊長陳傑憲（左）再轟一記3分砲，擴大領先，回到休息區眾人嗨翻。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日

世界12強棒球賽台灣隊13日B組預賽首戰在台北大巨蛋迎戰韓國隊，陳傑憲2局下轟出2分砲助隊擴大領先，情緒超嗨。中央社 113年11月13日