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12強賽台灣隊長陳傑憲對日韓開轟 超猛打擊率獲MVP

2024/11/24 21:33（11/24 21:48 更新）
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台灣隊長陳傑憲（前）5局上半成功轟出3分砲，擴大球隊領先，陳傑憲興奮吶喊，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
台灣隊長陳傑憲（前）5局上半成功轟出3分砲，擴大球隊領先，陳傑憲興奮吶喊，場邊球迷也開心展開中華民國國旗。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲在今天台日大戰中敲出3分全壘打，幫助台灣以4比0擊敗日本、奪下世界第1榮耀，賽後冠軍頒獎時大會宣布陳傑憲為本次12強賽最有價值球員（MVP）。

陳傑憲本屆賽會24個打數打出15支安打，打擊率達到6成25，預賽面對韓國擊出2分砲，今天冠軍戰面對日本，更是打出驚天3分砲，幫助台灣奪下歷史性的第一冠。（編輯：龍柏安）1121124

世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間於東京巨蛋上演台日對決，5局上半台灣進攻，隊長陳傑憲氣勢旺，一棒敲出3分全壘打，幫助球隊拉開領先差距，跑壘時興奮吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間於東京巨蛋上演台日對決，5局上半台灣進攻，隊長陳傑憲氣勢旺，一棒敲出3分全壘打，幫助球隊拉開領先差距，跑壘時興奮吶喊。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊爭冠，5局在台灣隊林家正打出陽春砲後，隊長陳傑憲（左）再轟一記3分砲，擴大領先，回到休息區眾人嗨翻。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊24日晚間在東京巨蛋與日本隊爭冠，5局在台灣隊林家正打出陽春砲後，隊長陳傑憲（左）再轟一記3分砲，擴大領先，回到休息區眾人嗨翻。中央社記者鄭清元攝 113年11月24日
世界12強棒球賽台灣隊13日B組預賽首戰在台北大巨蛋迎戰韓國隊，陳傑憲2局下轟出2分砲助隊擴大領先，情緒超嗨。中央社 113年11月13日
世界12強棒球賽台灣隊13日B組預賽首戰在台北大巨蛋迎戰韓國隊，陳傑憲2局下轟出2分砲助隊擴大領先，情緒超嗨。中央社 113年11月13日
世界12強棒球賽B組預賽13日晚間在台北大巨蛋由地主台灣隊與韓國隊交手，台灣隊長陳傑憲（中）2局下接續隊友攻勢敲出2分砲、拉大領先差距，回到休息區後與隊友開心互動慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
世界12強棒球賽B組預賽13日晚間在台北大巨蛋由地主台灣隊與韓國隊交手，台灣隊長陳傑憲（中）2局下接續隊友攻勢敲出2分砲、拉大領先差距，回到休息區後與隊友開心互動慶祝。中央社記者鄭清元攝 113年11月13日
#台灣
#陳傑憲
#世界12強棒球賽
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