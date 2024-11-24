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12強台灣隊平均24.5歲最年輕 新生代好手打破質疑挺進冠軍戰

2024/11/24 13:35（11/24 14:21 更新）
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世界12強棒球賽複賽台灣隊23日晚間在東京巨蛋與日本隊交手，台灣隊投手林昱珉（左4）與隊友一同入場，並與林安可（背號77號）擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日晚間在東京巨蛋與日本隊交手，台灣隊投手林昱珉（左4）與隊友一同入場，並與林安可（背號77號）擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
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（中央社記者楊啟芳東京24日電）世界12強棒球賽台灣隊一路闖進冠軍戰，就要與日本隊交手，不過根據大會統計，台灣隊平均年齡是12隊中最年輕、僅24.5歲，這批新生代國家隊好手，讓全世界看見台灣。

根據WBSC（世界棒壘球總會）統計，12強台灣隊平均年紀為24.5歲，為各隊最年輕；接著分別為韓國24.8歲、日本25.2歲、巴拿馬25.4歲、多明尼加25.5歲、澳洲25.7歲、古巴25.8歲、墨西哥25.9歲、荷蘭26.1歲、委內瑞拉26.3歲、波多黎各26.5歲、美國27.5歲。

在台灣隊陣中，年紀最大的學長為34歲投手陳冠宇，同時他也是12強賽「3朝元老」，另外依序為朱育賢33歲、郭俊麟32歲；而台灣隊陣中年紀最小的是今天要先發抗日的王牌投手林昱珉，2003年出生的他年僅21歲，另外王志煊、邱智呈、莊昕諺、江坤宇、張政禹、戴培峰等人，都是2000年後出生。

這次12強，台灣隊打破外界不看好的聲音，從預賽擊退韓國、以4勝1敗闖進東京複賽，更在複賽睽違21年擊潰美國，一路過關斬將、創造歷史，走到今天的冠軍戰，這批新生代好手讓全台灣球迷熱血沸騰。

這也代表台灣隊世代交替順利，之前陳冠宇受訪時就曾說過，「以前有學長們照顧，現在換我照顧學弟，希望可以跟學弟並肩作戰，打出一場一場好球。」（編輯：陳仁華）1131124

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