本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強冠軍賽台灣日本對決 電視網路大螢幕直播資訊看這裡
首頁 / 運動
棒球12強賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰2/255
首頁 / 運動

12強冠軍賽台灣日本對決 電視網路大螢幕直播資訊看這裡

2024/11/24 14:36（11/24 16:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋對戰日本隊，台北市政府晚間舉辦直播活動，許多球迷到場為台灣隊加油打氣。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋對戰日本隊，台北市政府晚間舉辦直播活動，許多球迷到場為台灣隊加油打氣。中央社記者翁睿坤攝 113年11月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站24日電）12強賽冠軍賽由台灣與日本對決，這是本屆賽會雙方第3次對戰，今晚6時在東京巨蛋開打，台灣由王牌投手林昱珉先發主投，日本隊則是推派戶鄉翔征。台灣本屆打進冠軍賽已創歷來職業等級世界賽事最佳成績，再掀棒球熱潮，中央社整理今晚電視、網路直播頻道及各地戶外大螢幕資訊，一起為台灣隊集氣加油！

電視-中華電信MOD

愛爾達體育1台（主播吳昇府，球評曾文誠、鄭景益）

有線電視

緯來體育台（主播張立群，球評陳子軒、陳師正）
東森新聞台

網路-Hami Video

除了付費觀看外，用戶可至Hami Video優惠兌換專區，輸入序號2024win，即可限時收視包括世界12強棒球賽在內共100個電視頻道。

戶外大螢幕

台北市：北市府大樓1樓中庭、新光三越台北信義新天地香堤廣場

新北市：新北耶誕城新北市民廣場

宜蘭縣：宜蘭運動公園、羅東運動公園光電球場

桃園市：市府府前廣場、桃園機場第一航廈

新竹縣：新竹縣體育館

台中市：府前廣場

南投縣：縣民廣場、中興新村圓環大草皮

彰化縣：縣立美術館前廣場

雲林縣：斗六保清宮旁廣場

嘉義市：中正公園

嘉義縣：大林鎮萬國戲院

台南市：安平區永華國民運動中心、新營區南瀛綠都心公園、大遠百台南成功店、市立棒球場

高雄市：衛武營榕樹廣場東南側平台

屏東縣：屏東市仁愛路體育館前草坪、屏東西市場

花蓮縣：東大門夜市共融廣場

台東縣：台東體育場

秀泰影城（需購票）：台北欣欣秀泰、板橋秀泰、台中文心秀泰、台中站前秀泰、嘉義秀泰、高雄夢時代秀泰

（編輯：張珈爾、翁堃耀）1131124

世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋與日本隊交手，有球迷帶著字卡紙板為台灣隊加油。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋與日本隊交手，有球迷帶著字卡紙板為台灣隊加油。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日晚間在東京巨蛋與日本隊交手，賽前演奏中華奧會會歌，台灣球員場中列隊。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
世界12強棒球賽複賽台灣隊23日晚間在東京巨蛋與日本隊交手，賽前演奏中華奧會會歌，台灣球員場中列隊。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
延伸閱讀
12強台灣應援團晚上10時準時停奏樂器變清唱 日網友大讚有禮貌12強複賽林安可9局對日本開轟 稱在場邊不敢鬆懈珍惜每次機會台灣臨時換先發投手 日本選手：他們真的很想贏12強台日冠軍戰24日晚間登場 Hami Video提供一日免費看12強賽潘傑楷穿Taiwan帽T靈感來自陳鏞基 喊想讓世界看見台灣12強複賽陳柏清投0.1局掉4分退場 曾豪駒直言連2天先發很抱歉棒球12強台灣臨時換先發投手引不滿 日媒記者會追問曾豪駒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
12強台灣隊平均24.5歲最年輕 新生代好手打破質疑挺進冠軍戰
172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：