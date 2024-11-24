12強冠軍賽台灣日本對決 電視網路大螢幕直播資訊看這裡
2024/11/24 14:36（11/24 16:05 更新）
（中央社網站24日電）12強賽冠軍賽由台灣與日本對決，這是本屆賽會雙方第3次對戰，今晚6時在東京巨蛋開打，台灣由王牌投手林昱珉先發主投，日本隊則是推派戶鄉翔征。台灣本屆打進冠軍賽已創歷來職業等級世界賽事最佳成績，再掀棒球熱潮，中央社整理今晚電視、網路直播頻道及各地戶外大螢幕資訊，一起為台灣隊集氣加油！
電視-中華電信MOD
愛爾達體育1台（主播吳昇府，球評曾文誠、鄭景益）
有線電視
緯來體育台（主播張立群，球評陳子軒、陳師正）
東森新聞台
網路-Hami Video
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戶外大螢幕
台北市：北市府大樓1樓中庭、新光三越台北信義新天地香堤廣場
新北市：新北耶誕城新北市民廣場
宜蘭縣：宜蘭運動公園、羅東運動公園光電球場
桃園市：市府府前廣場、桃園機場第一航廈
新竹縣：新竹縣體育館
台中市：府前廣場
南投縣：縣民廣場、中興新村圓環大草皮
彰化縣：縣立美術館前廣場
雲林縣：斗六保清宮旁廣場
嘉義市：中正公園
嘉義縣：大林鎮萬國戲院
台南市：安平區永華國民運動中心、新營區南瀛綠都心公園、大遠百台南成功店、市立棒球場
高雄市：衛武營榕樹廣場東南側平台
屏東縣：屏東市仁愛路體育館前草坪、屏東西市場
花蓮縣：東大門夜市共融廣場
台東縣：台東體育場
秀泰影城（需購票）：台北欣欣秀泰、板橋秀泰、台中文心秀泰、台中站前秀泰、嘉義秀泰、高雄夢時代秀泰
（編輯：張珈爾、翁堃耀）1131124
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