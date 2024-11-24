12強冠軍賽台灣日本對決 電視網路大螢幕直播資訊看這裡

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（中央社網站24日電）12強賽冠軍賽由台灣與日本對決，這是本屆賽會雙方第3次對戰，今晚6時在東京巨蛋開打，台灣由王牌投手林昱珉先發主投，日本隊則是推派戶鄉翔征。台灣本屆打進冠軍賽已創歷來職業等級世界賽事最佳成績，再掀棒球熱潮，中央社整理今晚電視、網路直播頻道及各地戶外大螢幕資訊，一起為台灣隊集氣加油！

電視-中華電信MOD

愛爾達體育1台（主播吳昇府，球評曾文誠、鄭景益）

有線電視

緯來體育台（主播張立群，球評陳子軒、陳師正）

東森新聞台

網路-Hami Video

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戶外大螢幕

台北市：北市府大樓1樓中庭、新光三越台北信義新天地香堤廣場

新北市：新北耶誕城新北市民廣場

宜蘭縣：宜蘭運動公園、羅東運動公園光電球場

桃園市：市府府前廣場、桃園機場第一航廈

新竹縣：新竹縣體育館

台中市：府前廣場

南投縣：縣民廣場、中興新村圓環大草皮

彰化縣：縣立美術館前廣場

雲林縣：斗六保清宮旁廣場

嘉義市：中正公園

嘉義縣：大林鎮萬國戲院

台南市：安平區永華國民運動中心、新營區南瀛綠都心公園、大遠百台南成功店、市立棒球場

高雄市：衛武營榕樹廣場東南側平台

屏東縣：屏東市仁愛路體育館前草坪、屏東西市場

花蓮縣：東大門夜市共融廣場

台東縣：台東體育場

秀泰影城（需購票）：台北欣欣秀泰、板橋秀泰、台中文心秀泰、台中站前秀泰、嘉義秀泰、高雄夢時代秀泰

（編輯：張珈爾、翁堃耀）1131124

世界12強棒球賽複賽台灣隊23日在東京巨蛋與日本隊交手，有球迷帶著字卡紙板為台灣隊加油。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日