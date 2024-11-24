12強台日冠軍戰24日晚間登場 Hami Video提供一日免費看

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（中央社記者江明晏台北24日電）世界12強棒球賽今晚上演中華隊與地主日本冠軍戰，中華電信證實將提供Hami Video一日免費看方案，此回饋限時方案，是針對電視館體驗一天，自18日至24日實施。

世界12強棒球賽今天將進行冠軍賽，由世界排名前2的日本、中華隊爭冠。

中華電信MOD、Hami Video提供新媒體轉播服務，網路上瘋傳一日Hami Video免費看方案，許多科技粉絲團也推薦分享，用戶至Hami Video優惠兌換專區，輸入2024win序號，即可收視包括世界12強棒球賽在內共100個電視頻道（包含新聞、運動、知性、綜藝等類型），網友指出「用來看24日晚間的台日冠軍戰剛剛好」，記者實測後已成功兌換。

中華電信證實此方案是回饋用戶的電視館體驗一天限時方案，自18日至24日實施，並同步推出Hami Video電視館限時多元優惠，有網友表示「感謝Hami、讚嘆Hami」，也有網友表示「希望Hami video維護好頻寬，別卡住了」。

中華電表示，世界12強棒球賽自播出以來中華隊的賽事流量續創紀錄，平均收視率超越MLB世界大賽及中職台灣大賽，成為年度棒球賽事最高的一場；Hami Video除衝上APP Store娛樂類及Google Play影音播放與編輯類免費熱門下載排名第一，付費訂閱數也較去年同期成長7.5倍，其他包括全站流量、專區點擊次數、多視角停留時間皆創新高。1131124