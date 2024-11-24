本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強冠軍戰台灣王牌林昱珉先發抗日 曾豪駒：盼創造我們的歷史
首頁 / 運動
棒球12強賽
棒球12強賽
新聞專題
棒球12強賽3/300
首頁 / 運動

12強台日冠軍戰24日晚間登場 Hami Video提供一日免費看

2024/11/24 10:17（11/24 10:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界12強棒球賽24日將上演台灣隊與地主日本冠軍戰。圖為23日複賽台灣打者邱智呈6局敲安，隊友張政禹（前）、岳東華（後右）把握機會回本壘得分，在休息區後與隊友擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
世界12強棒球賽24日將上演台灣隊與地主日本冠軍戰。圖為23日複賽台灣打者邱智呈6局敲安，隊友張政禹（前）、岳東華（後右）把握機會回本壘得分，在休息區後與隊友擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北24日電）世界12強棒球賽今晚上演中華隊與地主日本冠軍戰，中華電信證實將提供Hami Video一日免費看方案，此回饋限時方案，是針對電視館體驗一天，自18日至24日實施。

世界12強棒球賽今天將進行冠軍賽，由世界排名前2的日本、中華隊爭冠。

中華電信MOD、Hami Video提供新媒體轉播服務，網路上瘋傳一日Hami Video免費看方案，許多科技粉絲團也推薦分享，用戶至Hami Video優惠兌換專區，輸入2024win序號，即可收視包括世界12強棒球賽在內共100個電視頻道（包含新聞、運動、知性、綜藝等類型），網友指出「用來看24日晚間的台日冠軍戰剛剛好」，記者實測後已成功兌換。

中華電信證實此方案是回饋用戶的電視館體驗一天限時方案，自18日至24日實施，並同步推出Hami Video電視館限時多元優惠，有網友表示「感謝Hami、讚嘆Hami」，也有網友表示「希望Hami video維護好頻寬，別卡住了」。

中華電表示，世界12強棒球賽自播出以來中華隊的賽事流量續創紀錄，平均收視率超越MLB世界大賽及中職台灣大賽，成為年度棒球賽事最高的一場；Hami Video除衝上APP Store娛樂類及Google Play影音播放與編輯類免費熱門下載排名第一，付費訂閱數也較去年同期成長7.5倍，其他包括全站流量、專區點擊次數、多視角停留時間皆創新高。1131124

民眾至Hami Video優惠兌換專區輸入2024win序號，即可免費收看12強棒球賽。（圖取自Hami Video網頁hamivideo.hinet.net）
民眾至Hami Video優惠兌換專區輸入2024win序號，即可免費收看12強棒球賽。（圖取自Hami Video網頁hamivideo.hinet.net）
#中華隊
#中華電信
延伸閱讀
棒球12強複賽圖文回顧》台灣打線緊咬、林安可開轟 爭冠暖身6比9惜敗日本12強複賽陳柏清投0.1局掉4分退場 曾豪駒直言連2天先發很抱歉棒球12強複賽美國險勝 台灣睽違32年闖成棒世界級冠軍戰棒球12強台灣臨時換先發投手引不滿 日媒記者會追問曾豪駒棒球12強台灣隊慶上壘三角形手勢 張政禹：源自德撲「全押」盼盡全力贏
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
12強郭俊麟東京巨蛋登板 重拾日本打球時感覺
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：