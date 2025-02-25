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朱育賢遺憾未拔12強奪冠一壘壘包留念 WBSC空運來台

2025/2/25 13:51（2/25 14:40 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊113年11月在日本東京巨蛋奪冠，完成再見雙殺的一壘手朱育賢卻沒帶走充滿意義的一壘壘包，讓他回台灣後仍念念不忘；中華民國棒球協會表示，經過爭取，世界棒壘球總會（WBSC）25日已將壘包空運來台，作為賽事紀念。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年2月25日
世界12強棒球賽台灣隊113年11月在日本東京巨蛋奪冠，完成再見雙殺的一壘手朱育賢卻沒帶走充滿意義的一壘壘包，讓他回台灣後仍念念不忘；中華民國棒球協會表示，經過爭取，世界棒壘球總會（WBSC）25日已將壘包空運來台，作為賽事紀念。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年2月25日
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）世界12強棒球賽台灣隊去年在東京巨蛋奪冠，賽後吉力吉撈．鞏冠、林家正都將壘包帶回台灣紀念，僅朱育賢忘記將一壘帶走，不過棒協表示，經過爭取WBSC已將壘包空運來台作紀念。

12強台灣隊去年11月在東京巨蛋奪下世界冠軍榮耀，賽後在慶祝儀式時，吉力吉撈．鞏冠拔走二壘壘包當作紀念，林家正則是拔走三壘壘包；而完成再見雙殺的一壘手朱育賢卻沒有帶走充滿意義的一壘壘包，讓他回台灣後仍念念不忘。

之前朱育賢受訪時也曾笑說：「真的滿後悔的，當下不知道可以拔，滿可惜的，二壘、三壘都有拿回來，就一壘壘包沒有拿回來，如果可以讓我再來一次，還是想要拔。」

世界12強棒球賽冠軍賽時，台灣隊朱育賢（右）上演再見雙殺，奪下歷史性冠軍。（中央社檔案照片）
世界12強棒球賽冠軍賽時，台灣隊朱育賢（右）上演再見雙殺，奪下歷史性冠軍。（中央社檔案照片）

不過朱育賢的遺憾如今已可以彌補回來，棒協今天表示，經過棒協理事長辜仲諒向世界棒壘球總會（WBSC）爭取，WBSC今天已經將去年世界12強棒球賽決賽的一壘壘包空運至中華棒協，作為賽事紀念。（編輯：陳政偉）1140225

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