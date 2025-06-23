棒球12強奪冠紀念幣預購開跑 每枚1600元限量3.6萬枚

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）2024年台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，舉國歡騰，中央銀行特別推出「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，限量3萬6000枚，今天起預購開跑，每枚售價新台幣1600元，棒球迷、券幣迷趕緊手刀登記。

央行今天表示，為了慶祝國家代表隊於2024年11月24日世界12強棒球錦標賽奪冠，委請台灣銀行公開發售「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」。

「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」紀念銀幣鐫有面額新台幣50元，含銀1/2英兩、成色999。央行表示，這次紀念銀幣發售全數採用預購登記制，每人限申購1枚，每枚售價新台幣1600元；預購數量上限為3萬6000枚，預購總量如超過上限，將進行電腦抽籤。

紀念銀幣正面以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利，刻劃台灣代表隊奮戰不懈、勇奪冠軍的光榮時刻；上緣鐫「中華民國114年」，下緣鐫「第三屆世界12強棒球錦標賽」及「冠軍紀念」。

背面以棒球運動為主題，展現球員在場上投球、打擊、接捕動作中所蘊含的力與美及拚搏精神；上緣鐫「GLOBAL CHAMPIONS PREMIER 12」，圖中鐫「50圓」、「1/2 oz」、「2024.11.24」及「Ag 999」。

台灣銀行提供「網路」及「臨櫃」兩種預購方式，6月23日起，於台灣銀行官網設置「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣網路申購系統」，預購期間自6月23日上午10時起至7月2日23時59分59秒止；期間欲臨櫃預購的民眾，請於營業時間內前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）辦理預購登記。預購截止後，將不再開放臨櫃購買。

預購總量如果超過上限，將於7月3日進行電腦抽籤，並於當日18時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至7月11日15時30分止；逾期未繳款者，視同放棄。

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完成繳款者，預計今年11月可至預購時選定的台灣銀行分行領取紀念幣，確定領幣日期將由央行另行公布。網路預購的操作說明及申購須知，刊載於申購系統網站，民眾可上網查閱。

預購登記相關事宜，可洽台灣銀行服務專線：（02）2349-3293；非營業時間請撥專線：（02）2191-0025、（02）0800-025-168。需要行員協助網路預購的民眾，可攜帶手機及身分證至鄰近台灣銀行分行辦理。有關紀念幣相關訊息，可上央行網站或券幣數位博物館網站瀏覽。（編輯：萬淑彰）1140623